Profesyonel iş ağı denince akla ilk gelen platform olan LinkedIn, her geçen gün popülaritesini arttırmaya devam ediyor. Bu içeriğimizde de, LinkedIn nedir, yararları ve zararları neler, nasıl iş ilanlarına bakılır, LinkedIn premium nedir ve nasıl hesap silinir gibi soruları cevapladık.

Hemen hemen hepimizin bildiği Facebook, Twitter ve Instagram gibi bir sosyal ağ olan LinkedIn, birçok yönüyle bu saydığımız platformlardan ayrılıyor. LinkedIn diğerlerine göre daha profesyonel amaçlarla kullanılıyor. Yani becerilerinizi, uzmanlık alanlarınızı, eğitim bilgilerinizi ve iş deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz bir sosyal platformdur.

2016 yılında 26,2 milyar dolara LinkedIn’i satın alan Microsoft, o günden bu yana getirdiği yeni özellikler ile kullanıcı sayısını hızla artırmayı başardı. İşlerinin bir parçası olarak LinkedIn’i kullanan profesyoneller için Premium seçenekleri de bulunuyor. Son yayınlanan raporlara göre, kullanıcıların %39’u Premium’dan yararlanıyor. Gelin birlikte LinkedIn nedir, LinkedIn hesabı nasıl silinir ve daha birçok soruyu cevapladığımız içeriğimize geçelim.

Temelden başlayalım: LinkedIn nedir?

LinkedIn, 2003 yılının Mayıs ayında kurulan ve iş dünyasındaki insanların birbirleriyle etkileşim sağlayabileceği profesyonel bir iş ağıdır. Facebook ve Twitter gibi diğer sosyal platformlardan farklı olarak bu ağ, daha resmi bir ortamın olduğu, iş ilanlarının olduğu, şirketlerin, ürünlerin ve etkinliklerin tanıtımına odaklanan çok daha profesyonel bir yapıya sahip.

Eğer iş arayan biriyseniz ve sektörde dikkat çekmek istiyorsanız, profilinize iş deneyimlerinizi, eğitiminizi, projelerinizi ve sertifikalarınızı ekleyerek, süreci çok daha hızlı ve profesyonel bir şekilde yürütebilirsiniz. Yani ister yeni mezun bir öğrenci olun, ister büyük firmalarda çalışan bir profesyonel olun, oluşturacağınız LinkedIn profili size oldukça yardımcı olacaktır.

LinkedIn’de isteyem herkes hesap açabiliyor. Aynı zamanda LinkedIn premium sürümü de bulunuyor ve abonelerine daha farklı özellikler sunuyor. Hesap açmak için LinkedIn’de daha önce kayıtlı olmayan bir e-posta adresine ve bir telefon numarasına ihtiyacınız olacak.

Peki LinkedIn ne zaman ve nasıl kuruldu?

LinkedIn, 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde, profesyonel iş sektörünü bir araya getirmeyi planlayan PayPal’ın eski yöneticisi Reid Hoffman tarafından kuruldu. Hızlı bir şekilde adını duyurmayı başaran platform, yalnızca bir yıl içinde 100.000’den fazla kullanıcıya ulaşarak birçok yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı.

Son açıklanan istatistiklere göre, 2023 yılında 200 ülkeden 875 milyon kullanıcısı var. Bunun yaklaşık 310 milyondan fazlası aylık aktif kullanıcılardan oluşuyor. Platformun önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 1 milyar kullanıcıya ulaşacağı düşünülüyor.

LinkedIn nasıl kullanılır?

Dünyanın en büyük profesyonel ağ platformu olan LinkedIn, bünyesinde birçok detayı barındırıyor. Üyeler platformu iş ortakları, müşteriler ve iş arkadaşlarıyla iletişimde kalmak için kullanır. Ancak bundan çok daha fazlası da yapılabilir; örneğin profilinize daha fazla detay ekleyerek kendinizin veya markanızın bilinirliğini artırabilirsiniz. LinkedIn’in dahili arama algoritması “tamamlanmış” olarak sıralanan profillere öncelik verir ve bunların, tamamlanmamış profillerden yaklaşık 20 kat daha fazla görüntülenme almasına yardımcı olur. Bu yüzden, profilinizi tamamlamanız platformda size büyük avantaj sağlayacaktır.

İlgilendiğiniz sektördeki kişiler ve profesyonel kuruluşlarla da iletişim kurmanıza olanak tanır. Herkesi bağlantı kurmaya davet edebilirsiniz ve davetleri kabul edebilirsiniz. Platformun sunduğu mesajlaşma özelliği ile bu eklediğiniz kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda çeşitli içerikler üretebilirsiniz veya diğer kullanıcıların gönderilerini paylaşabilirsiniz.

Eğer iş ilanlarına göz atmak istiyorsanız, genel arama çubuğundan işiniz ile ilgili kısa bir arama yapabilirsiniz. Arama sonuçlarına çeşitli filtreler ekleyerek, size daha yakın olan ilanlara ulaşabilirsiniz.

Bilmeniz gereken önemli LinkedIn özellikleri:

Bağlantılarınızı kimlerin görebileceğini ayarlayabilirsiniz

Profilleri özel modda görüntüleyebilirsiniz

Anketler oluşturabilirsiniz

Üniversite mezunlarına ulaşabilirsiniz

iOS ve Android desteği bulunuyor

Bağlantılarınızı kimlerin görebileceğini ayarlayabilirsiniz

Eğer rakip kuruluşların müşterilerinize, iş ortaklarınıza ve çalışanlarınıza ulaşmasını istemiyorsanız, bağlantılarınızı kimlerin görebileceğini ayarlayabileceğiniz özellik ile bunun önüne geçebilirsiniz. Bu özellik, rakiplerinizin platform içerisinde kurduğunuz ve geliştirdiğiniz bağlantılardan yararlanmasını önler.

Bunu yapmak için “Ayarlar ve Gizlilik” sayfasına gidin. Daha sonra “Görünürlük” sekmesi altında “Bağlantılarınızı kimler görebilir?” seçeneğini seçin. Buradan görünürlüğü “Yalnızca siz” ile sınırlandırabilirsiniz.

Profilleri özel modda görüntüleyebilirsiniz

Bağlantılarınızı rakiplerinizden gizlemeyi isteyebileceğiniz gibi, rakip profilleri de ziyaret ederken gizli kalmayı isteyebilirsiniz. LinkedIn, bu isteğinize de karşılık veren bir özelliğe sahip. Yani herhangi bir profili, profil sahibinin haberi olmadan rahatça inceleyebilirsiniz.

Bunu yapmak için “Ayarlar ve Gizlilik” sayfanıza gidin. “Görünürlük” sekmesinin altında “Profil görüntüleme seçenekleri” kısmına tıklayın. Ardından profilleri anonim bir şekilde görüntülemek için “Özel mod”u seçin.

Anketler oluşturabilirsiniz

Platformun sahip olduğu bir başka önemli özellik ise, hedef kitleniz ile etkileşimde kalmanızı sağlayacak anketler oluşturabilmeniz. Bu, etkileşimi artırmasının yanı sıra bağlantılarınız hakkında da değerli bilgiler edinmenize olanak tanır. Dikkat çeken sorular ve seçenekler ile hedef kitlenizin etkileşimde bulunabileceği anketler hazırlayabilirsiniz.

Eğer anket oluşturmak istiyorsanız, "Gönderi başlat" butonuna tıkladıktan sonra aşağıda yer alan kısımdan üç noktaya tıklayarak ilgili kısma ulaşabilirsiniz.

Üniversite mezunlarına ulaşabilirsiniz

Mezun araması özelliği ile belirli bir okulla ilişkili kişileri bulabilir ve LinkedIn ağınıza ekleyebilirsiniz. Arama sonuçlarını çalıştıkları yere, iş tanımlarına ve yaşadıkları yere göre daha fazla filtreleyebilirsiniz.

iOS ve Android desteği bulunuyor

Tüm bu özelliklere ek olarak, LinkedIn’in iOS ve Android platformları için de desteği bulunuyor. Eğer bu işletim sistemlerine sahip bir cihaz kullanıyorsanız, uygulama mağazasına girerek kolay bir şekilde indirebilirsiniz.

LinkedIn hesabınızı nasıl silebilirsiniz?

Adım #1 : LinkedIn web sitesine gidin ve silmek istediğiniz hesabınızla oturum açın.

: LinkedIn web sitesine gidin ve silmek istediğiniz hesabınızla oturum açın. Adım #2: Üst gezinme çubuğunda yer alan “Ben” simgesine tıklayın.

Üst gezinme çubuğunda yer alan “Ben” simgesine tıklayın. Adım #3: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik’i seçin.

Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik’i seçin. Adım #4: En altta yer alan Hesap Yönetimi bölümüne gidin

En altta yer alan Hesap Yönetimi bölümüne gidin Adım #5: Daha sonra hesabı silme nedeninizi seçin.

Daha sonra hesabı silme nedeninizi seçin. Adım #6: İşleminizi onaylamak için bir sonraki sayfaya şifrenizi girin.

Adım #1: LinkedIn web sitesine gidin ve silmek istediğiniz hesabınızla oturum açın.

Öncelikle internet tarayıcınızı kullanarak linkedin.com’a gidin. Bu işlemi LinkedIn’ın mobil uygulaması üzerinden de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #2: Üst gezinme çubuğunda yer alan “Ben” simgesine tıklayın.

Silmek istediğiniz hesapla giriş yaptıktan sonra, en üst kısımdaki menüde yer alan “Ben” yazan yere tıklayın.

Adım #3: Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik’i seçin.

“Ben” yazan yere tıkladıktan sonra karşınıza aşağıya doğru açılan bir menü çıkacak. Daha sonra “Hesap” başlığı altında yer alan “Ayarlar ve Gizlilik” kısmına tıklayın.

Adım #4: En altta yer alan Hesap Yönetimi bölümüne gidin

Karşınıza açılan sayfanın en altına inerek “Hesap yönetimi” kısmına ulaşmanız gerekiyor. Burada karşınıza, “Hesabı dondurun” ve “Hesabı kapat” yazılı iki alan çıkacak. Siz hesap silme işlemi yapmak istediğiniz için hesabı kapat kısmına tıklamanız gerekiyor. Yeni açılan sayfada yer alan devam et butonuna tıklayın.

Adım #5: Daha sonra hesabı silme nedeninizi seçin

Bu kısımda karşınıza 6 tane seçenek çıkacak. Bu seçeneklerden size en uygun olanını seçin ve işleme devam edin.

Adım #6: İşleminizi onaylamak için bir sonraki sayfaya şifrenizi girin.

Silme nedeninizi seçtikten sonra, güvenlik için açılan sayfada silmek istediğiniz hesabın şifresini girmeniz gerekiyor.

Adım #7: Son olarak hesabı kapatmak için Bitti’ye basın.

Son olarak, şifrenizi girdikten sonra “Bitti” butonuna tıklayın ve LinkedIn hesap silme işlemini tamamlayın.