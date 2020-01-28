Birkaç gün önce Linus Torvalds, Linux 5.5'in kararlı sürümünün yakında yayınlanacağını söylemişti. Linux 5.5 resmi olarak yayınlanırken yeni sürümde çok sayıda donanım güncellemesi de yer alıyor.

Linux çekirdeğinin geliştiricisi Linus Torvalds, birkaç gün önce Linux 5.5'in kararlı sürümünün yakında yayınlanacağını açıklamıştı. Şimdi, Linux 5.5'in resmi olarak yayınlandığı duyuruldu. Torvalds, artan yamalara ve yeni yıl tatilleri nedeniyle yaşanan gecikmelere rağmen Linux 5.5 çekirdeğini zamanında yayınlamayı tercih etti.

Linux 5.5, çok sayıda değişikliği beraberinde getiriyor. Yeni sürümde Raspberry Pi 4 desteği, AMD Navi GPU'lar için overclock, yeni ve gelecek Intel platformlarına destek, varsayılan olarak ayarlanan 5. seviye sayfalama, şu ankinden daha kullanışlı bir arayüz, NVMe sürücüsü, Chromebook için sesle çalıştırma desteği, çekirdekte birim testleri için KUnit gibi özellikler yer alıyor.

Linux 5.6 için hazırlıklar başladı:

Yeni sürümün yayınlanması, aynı zamanda Linux 5.6'nın birleştirme penceresinin hemen çıkacağı anlamına geliyor. Linux 5.6'nın merak uyandıran bir sürüm olması bekleniyor. Bu sürümde WireGuard'a ek olarak USB4 desteği, ağ iyileştirmeleri ve çok sayıda yeni donanım özellikleri yer alacak. Linux 5.6'nın nisan ayında yayınlanması bekleniyor ancak Ubuntu 20.04 LTS'nin çıkışına çok yakın olduğu için yeni sürüm Ubuntu'nun Linux 5.5 çekirdeğine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Linux 5.5'in kod adıysa 'Kleptomaniac Octopus'.

Öte yandan Intel tarafından Linux 5.5 çekirdeğinde yapılan değişiklikler, harici bir grafik kartıyla Intel işlemcilerdeki dâhili GPU'nun birlikte kullanılabileceği bir kod bölümü içeriyor. Yani bir Intel grafik kartınız ve işlemciniz varsa bu grafik kartı, işleme yardımcı olmak için dâhili GPU'nun yardımını alabilecek.

Donanım devinin yeni yöntemiyle AMD ve NVIDIA gibi büyük rakiplerine karşı üstünlük elde edebileceği konuşuluyor. Şirketin, NVIDIA veya AMD ile mücadele etmekte zorlanırsa yeni teknolojisini gizli silahı olarak öne sürebileceği iddia ediliyor.