Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 19.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Aktif gürültü engelleme özelliği, 70 saate kadar pil ömrü ve Bluetooth 5.3 bağlantısı ile kullanıcıların tercihi olan JBL kulaklık, %10 indirimle 4.729,00 TL'ye düşmüş durumda.

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1 metre uzunluğa ve 480 Mbps veri aktarım hızına sahip olan Ugreen kablo sayesinde cihazlarınızı 30 dakikada 3 kat daha hızlı şarj edebilirsiniz. Ürün, 787,55 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.

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Gün içerisinde bulunduğunuz mekânın nem ve sıcaklık değerlerini ekranında gösteren ThermoPro’yu istediğiniz odada kullanabilirsiniz. Ürün, Amazon’da 348,00 TL’ye düşmüş durumda.

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%6 indirimle 8.959,69 TL'ye düşmüş olan Marshall Middleton BT Hoparlör, Bluetooth 5.1 bağlantıya ve 20+ çalma süresine sahip. Hoparlörü suya dayanıklı yapısı sayesinde ister deniz kenarında isterseniz de yağmurda kullanabilirsiniz.

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Son zamanlarda oldukça popüler olan bir ürünle devam ediyoruz. 80 adet vakumlu silikondan oluşan yapısı sayesinde telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı sağlam bir şekilde yerinde tutan tutucuyu mutfak tezgahından arabaya, banyo duvarından spor salonlarına kadar pek çok farklı ortamda kullanabilirsiniz. Ürün, 134,91 TL'ye satışta.

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ASUS ROG Ryujin 360'ın üzerindeki küçük ekran sayesinde işlemcinin sıcaklığı gibi bilgileri görebilir veya kendi görsellerinizi ekleyebilirsiniz. Sessiz çalışan üç fanı sayesinde bilgisayarınızın sıcaklığını düşüren bu soğutucuyu 15.261,05 TL'ye satın alabilirsiniz.

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400 ml su kapasitesi ile uzun süreli kullanım imkânı sağlayan buhar makinesi, 3 saat sürekli nemlendirme moduna ya da 6 saat aralıklı nemlendirme moduna sahip. LED ışıkları sayesinde odanızın havasını da değiştiren bu ürün, 489,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları arasında yerini aldı.

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