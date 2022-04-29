Marka ve Logolardaki R, C ve TM Sembolleri Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta kullandığımız ürünlerin üzerinde ya da pek çok markanın logosundaki R, C ve TM (®, ©, ™) sembollerini mutlaka fark etmişsinizdir. Peki bu yazıların ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Bu ifadelerin her biri farklı bir anlama sahip ve yer aldığı markanın bazı ticari haklarının korunduğunu simgeliyor. TM ve R, daha çok ürün, mal ya da ticari hizmetler için kullanılırken; C ise eser sayılabilecek nitelikteki ürünlerde yer alıyor.

Şimdi bu ifadelerin ne anlama geldiğine ve markaların hangi haklarını koruduğuna daha yakından bakalım.

R işareti, markanın tescilli olduğunu gösterir

R işareti (®), aslında o markanın tescil işleminin yapıldığı anlamına gelir. Ticaret hukuku terimi olan 'tescil' için, bir malı benzerlerinden ayıran ve yasal olarak koruma altında olan özellik diyebiliriz.

R harfi, anlamını İngilizcede bulunan 'Registered' (Tescilli) kelimesinin ilk harfinden alır. Buradaki tescil, uluslararası olarak geçerlidir.

TM, markanın henüz tescillenmediğini ancak koruma altında olduğunu ifade eder

TM (™) ile gösterilen 'Trade Mark' ise, o markanın tescil başvurusu yaptığını gösterir. Henüz tescil işlemleri tamamlanmasa bile, tamamlanana kadar markanın korunduğunu ifade eder. Tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yukarıda da bahsettiğimiz R sembolü de logoya eklenir.

C, eser niteliğindeki ürünler için kullanılır

Diğerlerinden daha farklı olan C (©) sembolü ise eser şeklinde sayılan ürün ya da hizmetler için kullanılır. Anlamını 'Copyright' kelimesinden alır. Bu işaretin dilimizdeki kullanımı için 'Telif hakkı simgesi' diyebiliriz. Telif hakkı, eser niteliğinde (Bilgi, sanat eseri vb) sayılabilecek tüm şeylerin kopyalanmasını engelleyen hukuki haklardır.