Netflix, 23 Aralık'ta yayınlayacağı "The Midnight Sky" isimli filmin son fragmanını yayınladı. Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney'in hem yönetmenlik yapacağı hem de başrol olacağı film, konusuyla da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, önümüzdeki günlerde milyonlarca kullanıcının izlemesi muhtemel olan bir filmle karşımıza çıkacak. 23 Aralık'ta yayınlanacak olan "The Midnight Sky" isimli bu film, özellikle de George Clooney hayranlarını heyecanlandırıyor. Çünkü dünyaca ünlü oyuncu, bu filmin hem oyuncu kadrosunda hem de yönetmen koltuğunda yer alıyor. Netflix şimdi, yaklaşmakta olan filmin son fragmanını yayınladı.

The Midnight Sky, etkileyici bir hikayeye sahip. Lily Brooks-Dalton tarafından kaleme alınan "Good Morning, Midnight" isimli romandan uyarlanan film, Kuzey Kutbu'nda bulunan Augustine (George Clooney) isimli bir bilim insanının hayatını anlatıyor. Filmde Clooney'e eşlik eden isimler arasında Kyle Chandler, Tiffany Boone, Demian Bichir ve David Oyelowo gibi isimler yer alıyor.

The Midnight Sky, 23 Aralık'ta kullanıcılarla buluşacak

Filmde, Augustine'in Dünya'ya dönmek üzere olan bir astronot ekibini vazgeçirmeye çalışmasını izleyeceğiz. Bilim insanının böyle bir şey yapmaya çalışmasının nedeniyse gezegenimizi tehdit eden esrarengiz bir felaket. Netflix kullanıcıları tarafından tam not alması beklenen film, Netflix kullanmayan sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi de başaracak gibi görünüyor.

İşte The Midnight Sky için yayınlanan son fragman