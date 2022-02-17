Lol’de Amumu CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends evreninin en yalnız, duygusal ve hüzünlü çocuğu olan Amumu, hikayesiyle oyun içerisinde istemsiz bir üzüntü oluşturuyor. Bizde bu yalnızlığına ortak olmak için bugünkü konumuz olarak seçtik.

Amumu, League of Legends’ın en eski karakterlerinden bir tanesi. Uzun zamandır papucu dama atılan karakterlerden bir tanesi olsa da, yakın zamanda yetenekleri üzerine aldığı ufak çaplı yenilik sayesinde yeniden oynanan karakterler arasına girebildi.

Amumu yaşamını ormancı olarak sürdürse de, yer yer kendisini alt koridor da destek rolünde görmek de mümkün. Kitle kontrol ve tank olma konusunda başarılı bir karakter olan Amumu, yeteneklerinin doğru kullanımında takım savaşlarına yön verebiliyor.

Amumu CT’leri: Amumu’ya karşı güçlü olan karakterler

Trundle

Rammus

Kindred

Olaf

Fiddlesticks

Amumu’nun başarılı olduğu en büyük konu kitle kontrol üzerine kurulu. 1v1 konularında da kendisi güçlü olma potansiyelini taşısa da, Amumu’ya kıyasla 1v1 konusunda çok daha güçlü olan karakterler mevcut. Özellikle kitle kontrolünü çok rahat kullanamayacağı karakterler Amumu’ya sorun çıkartabiliyor.

Rakipleri sargıya dolayarak hasar veren Hüzünlü Mumya Amumu’nun tüm yetenekleri:

Pasif / Lanetli Dokunuş: Amumu’nun normal saldırıları rakiplerini lanetler ve büyü hasarına maruz kaldıklarında ilave gerçek hasar almalarını sağlar.

Amumu’nun normal saldırıları rakiplerini lanetler ve büyü hasarına maruz kaldıklarında ilave gerçek hasar almalarını sağlar. Q / Sargı Atışı: Amumu, bir hedefe yapışkan bir sargı fırlatıp kendini ona doğru çeker ve hedefin sersemleyip hasar almasını sağlar. Sargıyı ilk atışının üstünden kısa bir süre sonra Sargı Atışı bir kez daha kullanılabilir.

Amumu, bir hedefe yapışkan bir sargı fırlatıp kendini ona doğru çeker ve hedefin sersemleyip hasar almasını sağlar. Sargıyı ilk atışının üstünden kısa bir süre sonra Sargı Atışı bir kez daha kullanılabilir. W / Gözyaşı Seli: Yakındaki rakipler acı içinde kalarak her saniye azami canlarının belli bir yüzdesini kaybeder ve üstlerindeki lanetler yenilenir.

Yakındaki rakipler acı içinde kalarak her saniye azami canlarının belli bir yüzdesini kaybeder ve üstlerindeki lanetler yenilenir. E / Sinir Krizi: Amumu’nun aldığı fiziksel hasarı kalıcı olarak azaltır. Amumu hiddetini serbest bırakarak çevresindeki rakiplere hasar verebilir. Amumu her darbe aldığında, Sinir Krizi’nin bekleme süresi 0,5 saniye azalır.

Amumu’nun aldığı fiziksel hasarı kalıcı olarak azaltır. Amumu hiddetini serbest bırakarak çevresindeki rakiplere hasar verebilir. Amumu her darbe aldığında, Sinir Krizi’nin bekleme süresi 0,5 saniye azalır. R / Hüzünlü Mumya’nın Laneti: Amumu çevresindeki rakip birimleri sargıya dolayarak lanetler, sersemletir ve onlara hasar verir.

Lanetli Sargılara sahip Amumu’nun güçlü ve zayıf özellikleri:

Amumu'nun güçlü özellikleri:

Kitle kontrol konusunda güçlü olması

Ön safhada takımını koruyabilmesi

W yeteneği rakibin canına oranla vurduğu için başka tank karakterlere kafa tutabilmesi

Amumu takımına oldukça bağlı olan bir karakter kendi başına çok güçlü olmasa da takımına çok rahat bir şekilde adam öldürtebiliyor. Kitle kontrol konusunda oldukça başarılı olması bir yana karakter tank olduğu için ön safhalarda oynayıp takımını korumakla birlikte diğer tank karakterlere de kafa tutabiliyor.

Amumu'nun zayıf özellikleri:

Birçok ormancıya kıyasla orman kamplarını yavaş kesmesi

Erken safhada yeteneklerinin bekle sürelerinin çok uzun olması

Erken safhada mana sorunu yaşaması

Amumu kitle kontrol açısından iyi bir ormancı olsa da birçok karaktere kıyasla orman kamplarını daha yavaş dönüyor. Bunun yanı sıra hızlı bir şekilde mavi güçlendirme almazsanız özellikle W yeteneğinden ötürü mana sorunu yaşama ihtimalinizi bir hayli yüksek.

LoL’de Amumu nasıl oynanır?

Amumu takım arkadaşlarına oldukça bağımlı bir karakter. Bu yüzden karakterden maksimum verimliliği almak için takımınız oynamanızda fayda var

Ulti yeteneğinizi doğru kullanmanız takım savaşını kazandıran faktör olabilir. Bu yüzden takım savaşlarında alacağınız pozisyon önem taşıyor

Kendi başınıza çok güçlü olmasanız da sahip olduğunuz kitle kontrol takımınızla birlikte sizi güçlü kılıyor. Bu yüzden yeteneklerinizi özellikle Q yeteneğinizi iyi kullanmanızda fayda var

Amumu, takım oyununa tamamen bağlı bir karakter. Kendi başına güçlü olmasa da yeteneklerinin getirdiği kitle kontroller ile takım için ideal bir karakter haline geliyor. Ulti yeteneğinin doğru pozisyonlanması takım savaşını çok rahat bir şekilde lehinize çevirebilir. Bunun yanı sıra ulti yeteneğinizin dışında sadece Q yeteneğiniz ile bile rakiplerinizi avlama imkanınız mevcut.

Amumu’ya karşı nasıl oynanır, Amumu nasıl yenilir?

Amumu kitle kontrolüne ve yeteneklerine bağlı bir karakter. Bu yüzden Q yeteneğinden oldukça kaçınıp minyonların arkasında oynamanızda fayda var

Amumu’nun ulti yeteneği alan açısından oldukça geniş olduğu için takım arkadaşlarınız ile dip dibe dolaşmamanızda fayda var

Amumu tek başına yanında biri ile birlikte olduğu kadar büyük bir tehdit oluşturmuyor. Bu yüzden kafa kafaya çarpışmayı deneyebilirsiniz

Bahsettiğimiz gibi kitle kontrol Amumu için büyük bir silah. Ulti yeteneğinden olmasa bile Q yeteneğinden elinizden geldiğince kaçınmanızda fayda var. Bunun için de yapabileceğiniz en iyi şey minyonların arkasında oynamak olacaktır. Bunun yanı sıra Amumu’nun ulti yeteneğini de hafife almamanızda fayda var. Kitle kontrol etkili olmasının yanı sıra alan olarak oldukça büyük bir menzile sahip olduğu için takım arkadaşlarınız ile dip dibe durduğunuz anlarda Amumu için fırsat çıkarmış olabilirsiniz.