LoL’de Anivia CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Freljord’un kudretli karakterlerinden bir tanesi olan Anivia, uzun bir süre varlığı unutulan karakterlerden biri olsa da yakın zamanda eski popülerliğini yeniden kazandı.

Karaktere yakın zamanda gelen güçlendirmeler sayesinde yeniden popüler olan Anivia, orta koridorda oynanan büyücüler arasında yerini alıyor. Kitle kontrol açısından makul ve iyi oynandığında düşmanı başarılı bir şekilde köşeye sıkıştırma potansiyeline sahip olan Anivia, oldukça tehlikeli olabiliyor.

Özellikle pasifinden gelen yeniden dirilme sayesinde erken safhalarda hayatta kalma şansı bir hayli yüksek olan Anivia, bu artısını oyunun geç safhalarında kazanca dönüştürebiliyor.

Anivia CT’leri: Anivia’ya karşı güçlü olan karakterler

Talon

Qiyana

LeBlanc

Fizz

Xerath

Anivia oldukça iyi bir büyücü fakat. Diğer büyücüler ile ortalama aynı kötü özelliklere sahip. Hareketlilik konusunda oldukça sıkıntı yaşıyor ve kitle kontrole sahip olsa da, birçok durumda suikastçiler ile başı çok rahat belaya girebiliyor. Kendisine kıyasla daha uzun menzile veya daha çok hareketliliğe sahip olan karakterler, Anivia’ya zor zamanlar yaşatabiliyor.

Buz Anka Anivia’nın tüm yetenekleri:

Pasif / Yeniden Doğuş: Anivia ölümcül hasar aldığında yumurtaya dönüşür ve tam canla yeniden doğar.

Anivia ölümcül hasar aldığında yumurtaya dönüşür ve tam canla yeniden doğar. Q / Buz Kütlesi: Anivia kanatlarını kavuşturarak, rakiplerine doğru ilerleyen, yoluna çıkan herkesin donmasına ve hasar görmesine neden olan bir buz kütlesi ortaya çıkarır. Buz kütlesi patladığında belli bir alana orta derecede hasar vererek bölgedeki herkesi sersemletir.

Anivia kanatlarını kavuşturarak, rakiplerine doğru ilerleyen, yoluna çıkan herkesin donmasına ve hasar görmesine neden olan bir buz kütlesi ortaya çıkarır. Buz kütlesi patladığında belli bir alana orta derecede hasar vererek bölgedeki herkesi sersemletir. W / Buz Duvarı: Anivia havadaki nemi yoğunlaştırarak, her tür hareketi engelleyen, geçilmez bir buz duvarına dönüştürür. Duvar, kısa bir süre sonra eriyerek yok olur.

Anivia havadaki nemi yoğunlaştırarak, her tür hareketi engelleyen, geçilmez bir buz duvarına dönüştürür. Duvar, kısa bir süre sonra eriyerek yok olur. E / Ayaz Yanığı: Anivia, kanatlarını çırparak hedefine dondurucu bir rüzgar gönderir ve ona hasar verir. Hedef, kısa süre önce Buz Kütlesi’nden isabet almış ya da tamamen gelişmiş bir Buzul Fırtınası’ndan hasar almışsa iki kat hasar alır.

Anivia, kanatlarını çırparak hedefine dondurucu bir rüzgar gönderir ve ona hasar verir. Hedef, kısa süre önce Buz Kütlesi’nden isabet almış ya da tamamen gelişmiş bir Buzul Fırtınası’ndan hasar almışsa iki kat hasar alır. R / Buzul Fırtınası: Anivia şiddetli bir buz ve dolu sağanağı başlatarak rakiplerine hasar verir ve ilerleyişlerini yavaşlatır.

Freljord’un Kudreti Anivia’nın güçlü ve zayıf özellikleri:

Anivia'nın güçlü özellikleri:

Pasif yeteneği sayesinde yeniden dirilme şansı olması

Kitle kontrol yetenekleri ile rakiplerini zor duruma sokabilmesi

Oyunun geç safhalarında anlık hasarının yüksek olması

Anivia, oyunun erken safhalarında hasarı ile ön plana çıkmasa da, oyun geç safhaya ilerlemeye başladığında hasarı oldukça güzel artıyor. Bunun yanı sıra kitle kontrol yetenekleri ile koridor safhasında ve takım savaşlarında rakipleri zora sokma potansiyeline de sahip oluyor. Erken safhadaki hasarı çok düşük olsa da pasif yeteneği sayesinde hayatta kalma şansı çok artıyor.

Anivia'nın zayıf özellikleri:

Erken safhada özellikle ulti yeteneği yüzünden mana konusunda çok sıkıntı yaşaması

Erken safhalarda hasarının bir nebze düşük olması

Kitle kontrol açısından başarılı olsa da hareketlilik konusunda zayıf olduğu için koridorda baskınlara hedef olabilmesi

Erken safhalar kesinlikle Anivia’nın güçlü olduğu bir zaman dilimi değil. Pasif yeteneği sayesinde yeniden dirilme şansı olsa da bu kesinlikle karakteri kurtardığını söyleyemeyiz. Bunun yanı sıra dikkate alınacak seviyede kitle kontrolü olmasına karşılık, hareketlilik açısından zayıf bir karakter olduğu için koridor safhasında baskınlara çok fazla hedef olabiliyor.

Lol’de Anivia nasıl oynanır?

Pasif yeteneğiniz sizi kurtarabilecek nihai kozunuz olsa da, bütün güveninizi bu yeteneğe bağlayarak oynamayın

Anivia’nın hasar kaynağı yeteneklerini doğru kullanabilmesinde yatıyor. E yeteneğini kullanmadan önce diğer yeteneklerinizi iyi kullandığınızdan emin olun

Erken safhalarda bir nebze hasar düşüklüğü ve özellikle 6. seviyeden sonra mana sıkıntısı yaşamanız mümkün. Bu yüzden ulti yeteneğinizi gerekmedikçe açmayın ve emin olmadıkça çok yetenek harcamayın. Böylelikle biraz da olsa mana tasarrufu yapabilirsiniz

Pasif yeteneği, Anivia için oldukça önemli. Fakat sırtınızı komple bu yeteneğe yaslamamakta da fayda var (yumurtaya dönüşmüş halde herhangi bir yere ışınlanma sihirdar büyüsünü kullanabilirsiniz). Anivia’nın temel hasar kaynağı yeteneklerini iyi kullanmasında yatıyor. Özellikle E yeteneğini kullanmadan önce Q veya R yeteneğinizi isabet ettirirseniz, E yeteneğinin hasarı artacaktır. Bunun yanı sıra erken safhadaki mana sorununu bir nebze de olsa azaltmak için yeteneklerinizi daha dikkatli kullanıp gereksiz ulti kullanımından kaçınmanızda fayda var.

Anivia’ya karşı nasıl oynanır, Anivia nasıl yenilir?

Anivia erken safhada çok yüksek hasar çıkarmasa da, pasif yeteneği sayesinde öldürmesi biraz zor olabiliyor. Özellikle erken safhalarda çok fazla minyonun arasında savaşmadığınızdan veya yumurtayı kesmek için kule altı girmek gibi hatalar yapmadığınızdan emin olun

Anivia’nın temel hasarı kaynağı E yeteneğinden çıkıyor ve E yeteneğinin iyi bir hasar vurabilmesi için de ulti yeteneğinin veya Q yeteneğinin isabetli olmasından geçiyor. Bu yüzden en azından Q yeteneğinden kaçınmayı başarabilirseniz, savaşta galip çıkma şansınız artar

Anivia iyi kitle kontrole sahip olsa da, hareketlilik açısından zayıf bir karakter. Bu açığını siz kendiniz değerlendiremeseniz bile, baskınlar aracılığıyla koridorda galip gelebilirsiniz

Anivia erken safhalarda çok tehlikeli bir karakter değil. Fakat pasif yeteneği başa bela olabiliyor. Özellikle pasif yeteneği aktifken ışınlanma sihirdar büyüsü ile kaçma ihtimali mevcut. Koridor safhasında Anivia’nın temel hasarı E yeteneğinden çıkıyor. E yeteneği ise Q ve R yeteneğinin doğru kullanımı ile güçlü oluyor. Bu yüzden en kötü ihtimalle Q yeteneğinden bile kaçınmayı başarabilirseniz, savaşta öne geçmeniz mümkün olabilir. Başka bir detay ise karakterin hareketlilik konusunda zayıf olması. Kendi başınıza kitle kontrol yüzünden çok açık bulamasanız bile ormancınızın yardımı ile Anivia’yı baskınların hedefi haline getirebilirsiniz.