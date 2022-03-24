LoL’de Corki CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın Yordle pilotu Corki, uçağı ile birlikte savaşa hazır ve nazır. Uzun zamandır değeri bilinmeyen bir karakter olsa da, yakın zamanda tekrar popüler bir şekilde meta olma yolunda ilerleyen Corki oldukça eğlenceli bir karakter. Bu yazımızda Corki’nin güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyip, yeteneklerine yakından baktık.

Hangi koridorda oynandığı oldukça muamma olan Corki, son zamanlarda orta koridoru kendine yuva edinmiş duruma. Uzun süredir tozlu raflarda olmasına rağmen son zamanlarda oyuncuların tercih ettiği “esnek” eşya dizimleri sayesinde yeniden popüler oldu.

Hem yetenek gücü, hem saldırı gücüne dayalı eşya dizilimleri karakteri oldukça tehlikeli yapıyor. Öyle ki çok kısa bir sürede beklenmeyen hasarlar vermesine sebep olabiliyor. Bu ufak detayları bildiğimize göre artık Corki'nin CT'lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyebiliriz.

Corki CT’leri: Corki’ye karşı güçlü olan karakterler

Qiyana

Talon

Fizz

Zed

Akshan

Corki hareketlilik açısından ortalama bir karakter. Üstüne birde birçok orta koridor karakteri gibi kırılgan olduğu için suikastçi karakterler en büyük düşmanı oluyor. Corki’nin en büyük silahlarından biri menzili olduğu için mesafesini hızlı kapatabilen suikastçiler Corki’nin başına çok bela olabiliyor.

Yordle Pilot Corki’nin tüm yetenekleri:

Pasif / Hextech Mühimmatı: Corki’nin normal saldırı hasarının yüzdelik bir kısmı büyü hasarına dönüşür. Corki ara sıra üssündeki Paket’i alarak hareket hızı artışı kazanabilir ve Valkyrie yeteneğini güçlendirebilir.

Corki’nin normal saldırı hasarının yüzdelik bir kısmı büyü hasarına dönüşür. Corki ara sıra üssündeki Paket’i alarak hareket hızı artışı kazanabilir ve Valkyrie yeteneğini güçlendirebilir. Q / Fosfor Bombası: Corki hedef konuma bir aydınlatma bombası atar ve bölgedeki rakiplere büyü hasarı verir. Bu saldırı, patlama bölgesinin çevresindeki birimleri bir süreliğine açığa çıkarır.

Corki hedef konuma bir aydınlatma bombası atar ve bölgedeki rakiplere büyü hasarı verir. Bu saldırı, patlama bölgesinin çevresindeki birimleri bir süreliğine açığa çıkarır. W / Valkyrie: Corki’nin kısa bir mesafe uçarak attığı bombalar, ardında bir yıkım bölgesi bırakır ve ateş içinde kalan rakipler hasar alır.

Corki’nin kısa bir mesafe uçarak attığı bombalar, ardında bir yıkım bölgesi bırakır ve ateş içinde kalan rakipler hasar alır. E / Makineli Tüfek: Corki’nin makineli tüfeği, önündeki koni şeklinde bir alanı yayılım ateşine tutar ve rakiplere hasar vererek zırh ve büyü direnci değerlerini azaltır.

Corki’nin makineli tüfeği, önündeki koni şeklinde bir alanı yayılım ateşine tutar ve rakiplere hasar vererek zırh ve büyü direnci değerlerini azaltır. R / Füze Salvosu: Corki hedef konuma, çarpışma anında patlayan ve bölgedeki rakiplere hasar veren bir füze ateşler. Corki bir tavan değere ulaşana dek zamanla füze biriktirir. Her 3. füzesi İri Kıyım’a dönüşür ve fazladan hasar.

Gözüpek Bombacı Corki’nin güçlü ve zayıf özellikleri:

Corki’nin güçlü özellikleri:

Anlık hasarının yüksek olması

Koridorunu hızlı ittirebilmesi

Oyunun belli bir safhasında sahip olduğu paket ile, birçok koridora hızlı bir şekilde yarımda gidebilmesi

Corki, menzilini koruyabildiği sürece oldukça güçlü bir karakter. Sahip olduğu anlık hasarı gerçekten tehlikeli ve W yeteneği her zaman olmasa da genel olarak mesafesini korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca Q yeteneği ve ulti yeteneği koridorunu hızlı ittirebilmesi için oldukça efektif. Bunun yanı sıra oyunun belli bir süresinden sonra sahip olacağı paket ile W yeteneğini çok daha uzun menzilli ve efektif kullanabildiği için diğer koridorlara yardım etmesi de kolaylaşıyor.

Corki’nin zayıf özellikleri:

W yeteneği etkili bir hareketlilik yeteneği olsa da, mesafesini hızlı kapatabilen karakterlere karşı yeterince efektif olmaması

Birçok orta koridor karakteri gibi kitle kontrole karşı zayıf olması

Erken safhada mana sorunu yaşaması

Corki’nin hasar konusunda canavar olduğu kesinlikle bir gerçek. Fakat bu özelliğinin yanı sıra birçok orta koridor karakteri gibi kitle kontrole karşı oldukça zayıf. Özellikle 6. seviye olduktan sonra koridorunu rahat bir şekilde ittirebiliyor fakat, çok fazla yeteneğe dayandığı için erken safhada mana sorunu yaşayabiliyor. W yeteneği hareketlilik konusunda etkili bir yetenek olsa da, birçok suikastçi vb. mesafe kapatma konusunda güçlü olan karaktere karşı pek işe yaramıyor.

LoL’de Corki nasıl oynanır?

Corki’nin en temel hasarı Q ve R yeteneğinden çıkıyor. Bu yetenekleri isabetli kullanmak savaşırken bir hayli önem taşıyor

W yeteneği karakterin kaçış için sahip olduğu tek yetenek olduğu için bu yeteneği ofansif kullanmaktan çok defansif kullanmaya özen gösterin

Paket pasfiniz özellikle başka koridorlara yardım etmekte oldukça efektif olabiliyor. Fakat W yeteneğinizin yerine geçeceği için kullanırken dikkatli olmakta fayda var

Corki oldukça fazla vuran bir karakter. Özellikle son zamanlardaki metasında, Q ve R yeteneği temel hasarını çıkaran faktörler oluyor. Fakat bu iki yeteneği de isabet ettirmek gerektiği için isabetli yetenek kullanımı oldukça önemli. W yeteneğiniz kaçış için en nihai yeteneğiniz olduğu için ofansif kullanmak istiyorsanız 2 kere düşünmenizde fayda var. Paket pasifiniz başka koridorlara yardım etmek için veya takım savaşlarını gidişatını değiştirmek için oldukça efektif. Fakat W yeteneğiniz yerine kullanacağınız için dikkatli oynamanızda fayda var.

Corki’ye karşı nasıl oynanır, Corki nasıl yenilir?

Corki’nin ulti yeteneğindeki roketleri, isabet ettirmesi gerekse de isabet ettiği yere alan hasarı vurduğu için elinizden geldiğince kaçınmaya çalışın

Corki’nin paketi W yeteneğinin daha gelişmiş ve güçlü bir versiyonunu kullanmasına olanak sağlıyor. Bu Paket’in menzili oldukça fazla ve arkasında bıraktığı alan oldukça fazla hasar vuruyor. Bu yüzden Corki Paket’e sahipse dikkatli oynamakta fayda var

Corki’nin W yeteneği kaçınmaya yönelik tek yetenek olduğu için bu yeteneğini kullandığı anda oldukça savunmasız bir pozisyonda kalacaktır. Bu yüzden elinize fırsat geçerse bu boşluktan yararlanın

Corki özellikle 6. seviye olduktan sonra karşısında oynaması oldukça tehlikeli oluyor. Ulti yeteneğinin açılması ile birlikte uzaktan sürekli haraslaması koridor safhasında oldukça yorucu oluyor. Bu yüzden elinizden geldiğince R yeteneğinden kaçınmaya çalışın. Corki’nin W yeteneği karakterin hareketliliğe yönelik temel yeteneği olduğu için bu yeteneğini kullandığı anda oldukça saldırıya açık bir hale bürünüyor. Savaşı devam ettirecek pozisyona sahipseniz bu açıklıktan kesinlikle yararlanın.