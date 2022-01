Lol’de Evelynn CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Yönleri

League of Legends’ın gölge iblisi Evelynn, Sihirdar Vadisinin karanlık ve ücra köşelerinde avını yakalamak için bekliyor. Orman bölgesinin en sinsi ve korkutucu karakterlerinden biri olan Evelynn, sürekli dikkatinizin tam seviyede olmasını sağlıyor.

Evelynn, sürpriz saldırı yapma konusunda tam bir uzman. Pasif yeteneğinin sağladığı sürekli görünmezlik sayesinde hiçbir zaman nereden çıkacağını kestiremediğiniz için her an her yerden üzerinize fırlayan bir iblis görebilirsiniz.

Evelynn sinsi olma konusunda League of Legends’ın en becerikli karakterlerinden bir tanesi. İşini bilen bir Evelynn ile karşı karşıyasanız yanınzdaki adamı ödürüp bir anda ortadan kaybolursa şaşırmayın.

Evelynn CT'leri:

Fiddlesticks

Kindred

Sejuani

Rek’Sai

Vi

Evelynn’in asıl gücü kırılgan karakterlere karşı ortaya çıkıyor. Sahip olduğu muazzam anlık hasar ve çok çabuk savaştan çıkabilme potansiyeli karakteri resmen bir avcı yapıyor. Fakat bu denklemi bozabilecek karakterler Evelynn için işleri zora sokabiliyor. Fiddlesticks’in can doldurması veya Kindred’ın çok hareketli olup en kötü ihtimalle ulti yeteneği ile ölümsüz olması gibi. Evelynn aynı zamanda Bruiser rolünde olan yarı tank ofansif karakterlere karşı da oldukça güçsüz. Savaştığı süre Evelynn için ne kadar uzarsa içinden çıkması bir o kadar zor bir hale bürünür.

İblis Gölge'ye bürünebilen Evelynn’in tüm yetenekleri:

Pasif / İblis Gölge: Evelynn çatışma dışında İblis Gölge’ye bürünür. İblis Gölge, canı azaldığında Evelynn’i iyileştirir ve 6. seviyeden sonra kamuflaj etkisi sağlar.

Evelynn çatışma dışında İblis Gölge’ye bürünür. İblis Gölge, canı azaldığında Evelynn’i iyileştirir ve 6. seviyeden sonra kamuflaj etkisi sağlar. Q / Nefret Dikeni: Evelynn kırbacıyla saldırır ve isabet alan ilk birime hasar verir. Arından 3 defaya kadar yakındaki rakiplere düz bir hatta ilerleyen dikenler gönderebilir.

Evelynn kırbacıyla saldırır ve isabet alan ilk birime hasar verir. Arından 3 defaya kadar yakındaki rakiplere düz bir hatta ilerleyen dikenler gönderebilir. W / Yürek Yakan: Evelynn hedefini lanetler ve bir sonraki saldırı veya yeteneği, bir aranın ardından hedefi ayartıp hedefin büyü direncini azaltır.

Evelynn hedefini lanetler ve bir sonraki saldırı veya yeteneği, bir aranın ardından hedefi ayartıp hedefin büyü direncini azaltır. E / Kırbaç: Evelynn hedefini kırbaçlayarak hasar verir. Ardından kısa süreliğine hareket hızı kazanır.

Evelynn hedefini kırbaçlayarak hasar verir. Ardından kısa süreliğine hareket hızı kazanır. R / Dul Bırakan: Evelynn kısa süreliğine hedef alınamaz hale gelir ve önündeki alanı kırıp geçirdikten sonra uzak bir konuma gerileyerek yeniden belirir.

'Şehvet Şeytanı' Evelynn’in güçlü ve zayıf yönleri:

Evelynn’in güçlü yönleri:

Evelynn’in görünmezliği görüş totemlerine yakalanmadığı için rahat bir şekilde gizliliğini bozmadan ilerleyebilmesi

Görünmezliğin verdiği sürpriz saldırı elementi ve anlık hasarının yüksek olması ile çok çabuk rakip öldürüp ortadan kaybolabilmesi

E yeteneğinin vermiş olduğu kitle kontrol sayesinde hem defansif hem ofansif senaryolara girişebilmesi

İyi bir Evelynn gerçekten bütün alt koridor oyuncularının korkulu rüyası olabiliyor. Özellikle E yeteneğinin kitle kontrolünü iyi kullandıkları takdirde rakip oyuncu kitle kontrolün etkisinden çıkana kadar ölecektir. Üstelik ulti yeteneğini hem saldırmak hem kaçmak için kullanabiliyor oluşu karaktere daha esnek bir oynanış imkanı sunuyor.

Evelynn’in zayıf yönleri:

Evelynn’in görünmez olma özelliği 6. sevile ile açılan bir özellik olduğu için 6. seviyeye kadar oyunda çok varlığını belli edemiyor

Bir kere ortaya çıktıktan sonra yeniden görünmez olmak birkaç saniye alacağı için belli başlı zamanlarda çok açık hedef olarak ortada kalabiliyor

Kırılgan karakterler dışında defansif özellik taşıyan karakterlere karşı biraz güçsüz olması

Evelynn, erken safhada çok gücünü belli edemeyen bir ormancı. Özellikle görünmezliğinin 6. seviyede ulti yeteneği ile birlikte açılması oyundaki varlığını belli etme girişimini geciktiriyor. Ayrıca birçok karaktere kıyasla ulti yeteneğine çok bel bağlıyor oluşu ultisi bekleme süresindeyken karakterin tam potansiyelini gösterememesini sağlayabiliyor. En büyük problem ise çoklu hedeflerde ortaya çıkıyor. Yeniden görünmez olması için birkaç saniye geçmesi gerektiğinden birden fazla hedefle savaşma durumu Evelynn için iyi sonuçlanmayabiliyor.

LoL'de Evelynn nasıl oynanır?

Evelynn 6. seviyeye kadar görünmez olamayıp ultisini de kullanamadığı için tam potansiyeline ulaşana kadar defansif bir oyun sergilemekte fayda var

Evelynn’in ulti yeteneği belli bir canın altına inen rakiplere infaz etkisi uygulayıp direkt öldürebildiği için bu fırsatı değerlendirmek önemli

Evelynn oynarken kesinlike tedbiri elden bırakmamanız gerekiyor. Rakipleri mümkün olduğunca tek yakalayıp kaçış için de dikkatli olmanız gerekiyor

Hasar aldıktan sonra görünmez olabilecek vakit bulabilirseniz kaybettiğiniz canın bir kısmını geri kazanabileceğiniz için savaşa geri dönme imkanınız olacaktır

Evelynn tedbirin bırakılmaması gereken karakterlerden bir tanesi. Görünmezlik kozunuzu kaybederseniz çok hızlı bir ölüm sizi bekliyor olabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde rakiplerinizi avlayıp yeniden görünmez olabilmek için fırsat kollamalısınız. Ayrıca ulti yeteneğinin sahip olduğu infaz etkisini kesilmesi zor defansif karakterlerde uygulayarak takımınıza yardımcı da olabilirsiniz.

Evelynn karşısında nasıl oynanır, Evelynn nasıl yenilir?

Normal görüş totemleri Evelynn üzerinde işe yaramadığı için kontrol totemleri ile baskınlara karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor

6. seviyeye kadar nispeten Evelynn tehdit oluşturmadığı için Evelynn üzerinde baskı kurmak için bu süre kullanılabilir

Evelynn’in en güçlü yanlarından bir tanesi tek başına dolaşan oyuncuları avlamak olduğu için takımınızla beraber dolaşma özen gösterin

Evelynn’in W yeteneği üzerinize işaret bıraktığında Evelynn’i görmeseniz bile işareti nereden bıraktığına dair bir indikatör etrafınızda belireceği için sürpriz saldırısına hazırlık yapabilirsiniz

Evelynn karşısında oynamak tamamen tedbirli oynamaktan geçiyor. Koridorlarınızda olası baskın yiyebileceğiniz noktalara kontrol totemi bırakmak hayatta kalma şansınızı bir hayli arttıracaktır. Evelynn W yeteneği kitle kontrolünü uygulamadan önce üzerinize bir işaret bıraktığı için bu işaretin bırakıldığı yere yani Evelynn’in bıraktığı yere doğru bir indikatör çıkacaktır. Bu indikatörün geldiği yöne doğru hazırlıklı olup Evelynn’i karşılayabilirsiniz.