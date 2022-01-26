LoL'de Kai'Sa CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Hiçlik aleminin en kendine has saldırı gücü taşıyıcılarından biri olan Kai’Sa, uzun bir süredir metanın nadide karakterlerinden biri olarak alt koridorda oynanıyor.

Meta dediğimiz faktör League of Legends’da oldukça değişkenlik göstermesine rağmen Kai’Sa sahip olduğu çeşitlilik sayesine bir şekilde bu duruma uyum sağlamayı başardı.

Hem yetenek gücü hem saldırı gücünden yararlanan yetenekleri sayesinde Kai’Sa oldukça kendine has bir yetenek kitine ve çeşitliliğe sahip.

Kai’Sa CT'leri: Kai'Sa'ya karşı güçlü olan rakipleri

Caitlyn

Samira

Xayah

Jinx

Miss Fortune

Alt koridorda yapılan savaşlar genellikle desteklerden bağımsız bir şekilde yorumlarsak, karakterlerin menzillerine ve erken safhadaki güçlerine bağlı oluyor. Bu yüzden Kai’Sa da aynı şekilde kendi menziline karşıt oynayabilen ve yeteneklerini tutturmakta zorlandığı karakterler karşısında koridorda zorlanabiliyor.

Hareket hızını yükseltebilen Kai’Sa’nın tüm yetenekleri:

Pasif / İkinci Deri: Kemiren Yaralar: Kai’Sa’nın normal saldırıları rakiplerini plazmayla işaretleyerek, giderek artan ilave büyü hasarı verir. Üst üste yapılan birkaç saldırıdan sonra plazma patlar ve hedefin eksik can miktarına bağlı olarak anlık hasar verir. Yakındaki takım arkadaşlarının verdiği hareketsiz bırakan etkiler, rakibe plazma yükü ekler. Yaşayan Silah; Kai’Sa’nın ortak yaşamlı zırhı onun seçtiği savaşma tarzına uyum sağlayarak, yeteneklerine dükkan eşyalarının ve tecrübe seviyesinin verdiği kalıcı niteliklere göre evrim geçirtir.

Kai’Sa’nın normal saldırıları rakiplerini plazmayla işaretleyerek, giderek artan ilave büyü hasarı verir. Üst üste yapılan birkaç saldırıdan sonra plazma patlar ve hedefin eksik can miktarına bağlı olarak anlık hasar verir. Yakındaki takım arkadaşlarının verdiği hareketsiz bırakan etkiler, rakibe plazma yükü ekler. Kai’Sa’nın ortak yaşamlı zırhı onun seçtiği savaşma tarzına uyum sağlayarak, yeteneklerine dükkan eşyalarının ve tecrübe seviyesinin verdiği kalıcı niteliklere göre evrim geçirtir. Q / Icathia Yaylımı: Kai’Sa çevresindeki rakiplere eşit olarak dağılan çok sayıda atış yapar. Aynı hedefe birden fazla atış isabet ederse hedef biraz daha az hasar alır. Yaşayan Silah; Yeteri kadar ilave saldırı gücü birikince Icathia Yaylımı çok daha fazla sayıda atış yapar.

Kai’Sa çevresindeki rakiplere eşit olarak dağılan çok sayıda atış yapar. Aynı hedefe birden fazla atış isabet ederse hedef biraz daha az hasar alır. Yeteri kadar ilave saldırı gücü birikince Icathia Yaylımı çok daha fazla sayıda atış yapar. W / Hiçlik Topu: Kai’Sa isabet ettiği ilk rakibi açığa çıkararak ona büyü hasarı ve plazma yükü veren bir hiçlik enerjisi ışını ateşler. Yaşayan Silah; Yeteri kadar ilave yetenek gücü biriktiğinde Hiçlik Topu daha fazla hasar verir ve bir şampiyona isabet ederse bekleme süresinin bir kısmı iade edilir.

Kai’Sa isabet ettiği ilk rakibi açığa çıkararak ona büyü hasarı ve plazma yükü veren bir hiçlik enerjisi ışını ateşler. Yeteri kadar ilave yetenek gücü biriktiğinde Hiçlik Topu daha fazla hasar verir ve bir şampiyona isabet ederse bekleme süresinin bir kısmı iade edilir. E / Gücün Sınırı: Kai’Sa güç toplayarak hareket hızını kısa bir süre için arttırır fakat saldırıda bulunamaz. Gereken enerjiyi topladıktan sonra en büyük silahlarını çıkararak saldırı hızını birkaç saniyeliğine arttırır. Normal saldırılar, Gücün Sınırı’nın bekleme süresini azaltır .Yaşayan Silah; Yeteri kadar ilave saldırı hızı birikince Gücün Sınırı güç toplarken kısa süreliğine gerçek görünmezlik sağlar.

Kai’Sa güç toplayarak hareket hızını kısa bir süre için arttırır fakat saldırıda bulunamaz. Gereken enerjiyi topladıktan sonra en büyük silahlarını çıkararak saldırı hızını birkaç saniyeliğine arttırır. Normal saldırılar, Gücün Sınırı’nın bekleme süresini azaltır Yeteri kadar ilave saldırı hızı birikince Gücün Sınırı güç toplarken kısa süreliğine gerçek görünmezlik sağlar. R / Ölümcül Dürtü: Kai’sa, plazma ile işaretlediği bir şampiyonun yakınlarında bir noktaya doğru çok yüksek hızla atılır. Bu atılış uzun menzillidir. Hedefine vardığında, kısa süreliğine hasar soğuran bir kalkan kazanır.

Hiçlik’in Kız Kai’Sa’nın güçlü ve zayıf özellikleri:

Kai'Sa'nın güçlü özellikleri:

Hem yetenek hem saldırı gücünden yararlanması

Sahip olduğu esneklik sayesinde birçok metaya uyum sağlaması

Yapılan savaşlara tekrardan girebilme potansiyelinin olması

Kai’Sa bahsettiğimiz üzere hem yetenek hem saldırı gücünden yararlanan bir karakter. Bu yüzden çıkılan eşyalarda aynı esnekliğe sahip bir şekiilde olduğu için çok rahat ve çeşitli bir oynanış türüne sahip oluyor. Aynı zamanda ulti yeteneğinden gelen kalkanın ve düşmanla aradaki mesafeyi hızlıca kapatabilmesinin artısıyla birçok savaşa yeniden ve uzak mesafeden katılabiliyor.

Kai'Sa'nın zayıf özellikleri:

Q yeteneğinin birden çok kişiye dağılması erken safhadaki hasarını düşürüyor

Kitle kontrole karşı zayıf olması

Anlık hasarlara karşı zayıf olması

Birçok saldırı gücü taşıyıcısının sahip olduğu zayıflıklar ortalama Kai’Sa içinde geçerli durumda. Anlık hasarlar veya kitle kontrol yetenekleri karakteri zora sokabiliyor. Bunun yanı sıra erken safhalarda koridor safhasında Q yeteneğinin hem minyonlara hem rakiplere dağılıyor oluşu savaşı zorlaştırabiliyor.

LoL'de Kai’Sa nasıl oynanır?

Kai’Sa oldukça çeşitli bir oynanışa sahip olduğu için her türlü duruma uyum sağlayabiliyorsunuz bunu iyi değerlendirin

Ulti yeteneğiniz savaşı lehinize çevirmek için kilit noktayı oynayabilir. Bunun yanı sıra Ulti yeteneğiniz ile tekrardan savaşa girebilirsiniz

W yeteneği ve Q yeteneğiniz temel saldırma stilinizi oluşturuyor. Fakat iki yetenekde erken safhalarda çok güçlü değil. Bu yüzden normal saldırılarınıza biraz güvenmeniz gerekiyor

Kai’Sa erken safhada çok gücünü konuşturamayan bir karakter. Özellikle yeteneklerini geliştirmediğiniz takdirde erken safhada biraz zayıf kalabiliyor. Kai’Sa’nın ulti yeteneği birçok savaşa yetişmenizde, savaşa tekrar girmenizde veya savaşı başlatmada kilit rol oynayabiliyor. Bu yeteneğin sahip olduğu çeşitliliği doğru kullanmakta fayda var.

Kai’Sa’ya karşı nasıl oynanır, Kai'Sa nasıl yenilir?

Kai’Sa özellikle son zamanlarda yetenek bazlı oynanan bir karakter. Bu yüzden W ve Q yeteneklerinden olabildiğince az hasar almak için minyonların arkasında oynamakta fayda var

Kai’Sa’nın ulti yeteneği savaşlara oldukça uzak bir mesafeden katılabilmesine veya bitmiş bir savaşa tekrardan girebilmesini sağlıyor. Bu yüzden buna karşı dikkatli olmak gerekiyor

Birçok karakterin olduğu gibi Kai’Sa’da kitle kontrole karşı zayıf bir karakter. Bu yüzden destek rolünde güzel bir kitle kontrol olması işlerinizi kolaylaştırabilir

Kai’Sa yetenekleri ile gerçekten tehdit eden seviyede hasarlar çıkartabiliyor. Bu yüzden yeteneklerinden kaçınmak dışında alacağınız hasarı minimuma indirmek için koridor safhasında minyonların arkasında oynamak rahatlatıcı olacaktır. Kai’Sa’nın ulti yeteneği oldukça tehditkar olabiliyor. Özellikle rakibi tek düşündüğünüz anlarda veya savaşın bittiğini düşündüğünüz anlarda bir anda yeniden yanınızda belirebiliyor. Bu durumu göz önünde bulundurup tetikte olmakta fayda var