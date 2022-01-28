LoL'de Nasus CT, Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Özellikleri

League of Legends’ın hikayeye göre tanrısal seviyelerdeki karakterlerinden biri olan Nasus, oyunun en eski ve çok sık rastlamadığımız “yük biriktirme” opsiyonuna sahip olan karakterlerinden bir tanesi.

İlk bakışta çok klişe bir tasarıma sahip olsa da sahip olduğu yük kasma opsiyonu sayesinde geç safhaların en başa bela karakterlerinden bir tanesi haline gelebiliyor. Özellikle erken safhada güçsüz olup sonradan güçlenmesi bu “başa bela” olma durumunu daha gerçekçi kılıyor.

Meta anlamında kendine çok büyük bir yer bulamasa da iyi oynayan birinin elinde çok tehlikeli bir hale gelen Nasus, erken safhadaki düşüklüğünü atlatabilirse, biriktirdiği yükler ile orta safhadan itibaren oyunu domine etmek için hazır ve nazır oluyor.

Nasus CT'leri: Nasus'a karşı güçlü olan rakipleri

Kennen

Teemo

Vayne

Trundle

Warwick

Nasus için en büyük bela kesinlikle menzil, karakterin rakiplerini yakayabilecek bir yeteneği mevcut olmasına karşın, menzilini koruyabilen karakterler özellikle de erken safhalarda çok baş belası oluyor. Bunun yanı sıra kendisi gibi uzun süreli savaşlara girebilen karakterler, can çalma vb. senaryolardan üstün çıkabiliyorlar.

Bir şampiyonu da yaşlandırabilen Nasus’un tüm yetenekleri:

Pasif / Ruhyiyen: Nasus, rakibinin ruh enerjisini sömürerek ilave can çalma kazanır

Nasus, rakibinin ruh enerjisini sömürerek ilave can çalma kazanır Q / Sömürü Darbesi: Nasus rakibine vurarak hasar verir ve hedefin katledilmesi halinde sonraki Sömürü Darbelerinin gücü artar.

Nasus rakibine vurarak hasar verir ve hedefin katledilmesi halinde sonraki Sömürü Darbelerinin gücü artar. W / Çürü: Nasus rakip bir şampiyonu yaşlandırarak hedefin hareket ve saldırı hızını zamanla azaltır

Nasus rakip bir şampiyonu yaşlandırarak hedefin hareket ve saldırı hızını zamanla azaltır E / Ruh Ateşi: Nasus bir bölgeye yolladığı Ruh Ateşi ile bölgedeki rakiplerinin hasar görmesini ve Zırh miktarlarının düşmesini sağlar

Nasus bir bölgeye yolladığı Ruh Ateşi ile bölgedeki rakiplerinin hasar görmesini ve Zırh miktarlarının düşmesini sağlar R / Kumların Hiddeti: Nasus yakınındaki rakipleri hırpalayan güçlü bir kum fırtınası çıkarır. Fırtına hiddetlendikçe Nasus fazladan can ve saldırı menzili kazanır, yakınındaki rakiplere hasar verir, Sömürü Darbesi’nin bekleme süresinde azalma kazanır ve hem ilave zırh hem de büyü direnci elde eder

Kumların Efendisi Nasus’un güçlü ve zayıf özellikleri:

Nasus'un güçlü özellikleri:

Oyun orta safhasından itibaren gücünü konuşturabilmesi

Hasar potansiyelinin sınırının olması

Takımından bağımsız oynayabilmesi

Nasus’un gerçek potansyeli Q yeteneği ile aldığı yükler sonucunda ortaya çıkıyor. Karakterin temel hasar potansiyeli Q yeteneği üzerine kurulu olduğu için erken safhada biriktirmeye başladığınız yükler oyunun orta safhasından itibaren meyvesini vermeye başlıyor. Özellikle amacınız oyunun geç safhalarına oynamak olduğu için patlayıcı gücünüz o zaman açığa çıkacaktır.

Nasus'un zayıf özellikleri:

Erken safhada koridorda çok güçsüz olması

Haraslara karşı çok zayıf olması

Menzilli karakterlere karşı dezavantajlı olması

Yük biriktirmek karakterin temel güç potansiyelini oluşturduğu için, erken safhada bu yüklerin olmayışı karakteri oldukça zora sokuyor. Özellikle erken safhadaki potansiyelin düşüklüğü ve menzilli karakterlere karşı zayıf olması koridor safhasını oldukça zora sokabiliyor. Oyunun orta safhalarından itibaren karakter güçlenmeyi başarsa da, Nasus’un yük kasmasının önüne geçilebilirse bu güçlenmenin de pek faydası olmayacaktır

LoL'de Nasus nasıl oynanır? Oynanış ipuçları:

Nasus erken safhada oldukça güçsüz bir karakter bu yüzden defansif oyun sergilemekte fayda var

Q yeteneği ile minyonlara son vuruş atmak karakterin temel güçlenme yöntemini oluşturuyor. Bu yüzden Q yeteneğini dikkatli kullanıp minyon kaçırmamanız gerekiyor

Nasus orta safhadan itibaren güçlenmeye başlayan bir karakter. Bu yüzden rakipleri öldürmek önemli olsa da minyonlar üzerinden yük kasmanız daha büyük önem teşkil ediyor

Nasus, tamamen yük biriktirmek üzerine kurulu bir karakter. Rakipleri öldürmek önemli olsa da erken safhada tamamen yük biriktirmeye odaklanmanız, geç safhalarda meyvesini veren bir hareket olacaktır. Tabii ki minyonları dikkatli bir şekilde öldürmenizde de fayda var. Bu yüzden güvenli bir erken safha geçirip olabildiğince yük biriktirip oyunun geç safhalarında gücünüzü göstermeniz gerekiyor.

Nasus’a karşı nasıl oynanır, Nasus nasıl yenilir?

Nasus erken safhada güçsüz olsa da orta safhadan itibaren güçlenmeye başlıyor bu yüzden yük biriktirmesine elinizden geldiğince engel olmanız gerekiyor

Nasus bir süre boyunca güçsüz olsa da eşya aldıktan sonra bir anda savaşları tersine döndürmeye başlayabilir. Bu yüzden temkinli oynamanız gerekiyor

Menzilinizi koruyarak oynamak, Nasus’a karşı yapılacak en iyi oynanışlardan bir tanesi. Menzilinizi koruyabildiğiniz sürece Nasus’a karşı güçlü olacaksınız

Nasus orta safhadan itibaren güçlenen bir karakter. Bu yüzden üst koridorda elinizden geldiğince yük kazanmasına engel olmanız gerekiyor. Özellikle menzilini kullanarak savaşabilen karakterler, Nasus’un yük biriktirmesine engel olmasının yanı sıra oyundan düşmesini de kolaylaştırıyor. Nasus’un yük biriktirmesine engel olmak karakterin işlevselliğini düşürmenin en iyi yolu olacaktır. Özellikle orta safhalara kadar engel olmayı başardığınız takdirde oyunun geç safhalarına bile kalmadan kazanma ihtimaliniz yüksek.