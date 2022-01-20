Lol’de Renekton CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Üst koridorun en başa bela karakterlerinden biri olan Renekton, Kumların Kasabı lakabını kesinlikle hak eden bir karakter. Üst koridorda erken seviyedeki gücüyle adeta kasap havası oynatan Renekton bugünkü konumuz.

Üst koridor karakterleri arasında en rahatsız edici ve zorlu olanlarından bir tanesi olan Renekton erken safhanın canavarlarından bir tanesi. Erken safhada sahip olduğu muazzam güç ile birçok karakter karşısında çok rahat üstünlük sağlayabiliyor.

Lane bully’si dediğimiz koridoru eze eze kazanan karakterlerden bir tanesi olan Renekton, ezici gücünü oyunun geç safhalarına doğru kaybetmeye başlasa da uzun bir süre boyunca varlığını çok net bir şekilde belli etmeyi başarıyor.

Renekton CT'leri: Renekton’a karşı güçlü olan karakterler

Shen

Teemo

Tahm Kench

Poppy

Sion

Hareketlilik kesinlikle Renekton’un güçlü taraflarından bir tanesi değil. E yeteneği belli bir miktarda öne atılmasını sağlıyor olsa da yeterli olmadığı pek çok zaman denk gelecektir. Bu yüzden menzil konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Bunun yanı sıra erken safhada üstünlüğünü sağlayamazsa orta safhadan itibaren daha hızlı bir şekilde düşüşünü yaşayabiliyor. Bu yüzden tank karakterler başına bela olabiliyor.

Saldırıları öfke yaratan Renekton’un tüm yetenekleri:

Pasif / Hiddet Saltanatı: Renekton’un saldırıları öfke üretir. Canı azken ürettiği öfke artar. Bu öfke, yeteneklerini ilave etkilerle güçlendirebilir

Renekton’un saldırıları öfke üretir. Canı azken ürettiği öfke artar. Bu öfke, yeteneklerini ilave etkilerle güçlendirebilir Q / Ezik Katili: Renekton bıçağını savurarak çevresindeki bütün birimlere ortalama hasar verir ve verdiği hasarın küçük bir kadar iyileşir. Öfke değeri 50’den fazlaysa, verdiği ve iyileşme miktarı artar

Renekton bıçağını savurarak çevresindeki bütün birimlere ortalama hasar verir ve verdiği hasarın küçük bir kadar iyileşir. Öfke değeri 50’den fazlaysa, verdiği ve iyileşme miktarı artar W / İnsafsız Yırtıcı: Renekton hedefini iki defa biçerek ortalama fiziksel hasar verir ve onu 0,75 saniyeliğine sersemletir. Renekton’un öfke değeri 50’nin üstündeyse şampiyon hedefini üç defa biçerek hedefin üstündeki kalkanları yok eder, ona fiziksel hasar verir ve onu 1,5 saniyeliğine sersemletir

Renekton hedefini iki defa biçerek ortalama fiziksel hasar verir ve onu 0,75 saniyeliğine sersemletir. Renekton’un öfke değeri 50’nin üstündeyse şampiyon hedefini üç defa biçerek hedefin üstündeki kalkanları yok eder, ona fiziksel hasar verir ve onu 1,5 saniyeliğine sersemletir E / Kes Biç: Renekton yerinden fırlayarak yoluna çıkan birimlere hasar verir. Renekton güçlendiğinde ek hasar verir ve isabet alan birimlerin zırh değerini azaltır

Renekton yerinden fırlayarak yoluna çıkan birimlere hasar verir. Renekton güçlendiğinde ek hasar verir ve isabet alan birimlerin zırh değerini azaltır R / Sahip: Renekton Zorba’ya dönüşerek ek can kazanır ve çevresindeki rakiplere hasar verir. Bu biçimdeyken, Renekton düzenli aralıklarla öfke kazanır

Kumların Kasabı Renekton’un güçlü ve zayıf özellikleri:

Renekton'un güçlü özellikleri:

Erken safhada çok güçlü olması

Mana sorunu olmaması ve can basarak rakiple yapılan takaslardan baskın çıkabilmesi

Üst koridor çok hızlı bir şekilde ittirebilmesi

Renekton, bahsettiğimiz üzere erken safhada gerçekten oldukça güçlü bir karakter. Öyle ki ufak bir dikkatsizliğinizi çok hızlı bir şekilde cezalandırıp bir anda sizi canınızdan edebiliyor. Bunun yanı sıra yeteneklerinin koridordaki minyonları ittirmeye çok uygun olması ve mana problemi olmaması karakterin erken safhada daha da güçlü olmasını sağlıyor.

Renekton'un zayıf özellikleri:

Oyun ilerlemeye başladıkça gücünü yavaş yavaş kaybetmesi

Tank karakterlere karşı erken safhadaki baskısını kuramaması

Hareketlilik konusunda zayıf olması

Renekton ile oyunu erken safhada domine etme şansınız oldukça yüksek fakat oyun ne kadar uzarsa bu durum o kadar zararınıza olacaktır. Üst koridorda tamamen tank olan bir karaktere karşı oynuyorsanız erken safhadaki baskınızı kuramama gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunun yanı sıra hareketlilikten yana yaşadığı sıkıntı da menzilini koruyabilen karakterleri yakalamayı zorlaştırıyor.

LoL'de Renekton nasıl oynanır?

Renekton rakibini yok etmek için yeteneklerinin tamamın ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden 3. seviyeden itibaren büyük bir güç patlaması yaşıyor

Rakibinizle savaşa girmeden önce öfke barınızın dolu olduğundan emin olun

E yeteneğini düşman bir birime vurduğunuz iki kere kullanma şansınız olduğu için bir tanesini agresif kullanıp kombonuzu yaptıktan sonra 2. yi geri güvenli bir bölgeye çekilmek için kullanabilirsiniz

Renekton erken safhada agresif oynanması gereken bir karakter. 3. seviyeden itibaren ana yetenekleri açıldığında ise oldukça güçlü oluyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta öfke barınızın dolu olması ve öfke barınızı hangi yeteneklere harcayacağınız olacaktır. Canınız az ise Q yeteneği ile savaşı döndürecek miktarda bir can çekebilir veya W yeteneği ile 1,5 saniyeliğine rakibinizi sersemletebilirsiniz.

Renekton karşısında nasıl oynanır, Renekton nasıl yenilir?

Renektona karşı oynarken öfke barına dikkat etmeniz gerekiyor bu saldıracağının göstergesi olabilir

İyileşme etkilerini azaltacak eşyalar çıkmak Renekton’a karşı etkili olacaktır

Erken safhada güçlü olmasına karşın hareketlilik konusunda çok başarılı olmadığı için menzilini koruyarak oynayabilen karakterlere karşı tam gücünü sergileyemiyor

Renekton erken safhada oldukça güçlü özellikle 3. seviyeden itibaren rakibin öfke barına dikkat etmenizde fayda var. Öfke barı doluysa genellikle saldırmak için açıklık arayacaktır. Renektonun manası olmaması bir yana öfke barı doluyken Q yeteneği kayda değer bir miktar can yenilenmesi sağlıyor. Erken safhada iyileşme etkisini azaltan bir eşya bunun önüne geçebilir. Renekton’un asıl gücünü gösteremediği başka bir konu ise menzil. Menzilini koruyabilen karakterler Renekton’a kafa tutabilecek potansiyeli sergileyebiliyor.