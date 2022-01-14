Lol’de Swain CT, Yetenekleri, Güçlü Ve Zayıf Özellikleri

Kargaların efendisi Swain, League of Legends’da Noxus’un namını taşıyan karakterlerden bir tanesi. Tam bir mekanik karakteri olan Swain, hem üst koridorda hem alt koridorda oynaması bir o kadar keyifli fakat aynı zamanda da zor.

İyi oynandığı takdirde Swain, üst koridorda oldukça tehlikeli bir karakter haline gelebiliyor. Yeteneklerinin büyü gücünden yararlanmasının yanı sıra birçok büyücü karaktere göre çok daha dayanıklı olması ve üst koridor karakterlerine kafa tutması onu büyücülerden farklı bir kefede olmasına neden oluyor.

Dıştan bakıldığında zor gibi gözükse de bir süre pratikle Swain oldukça keyifli bir hale gelebiliyor. Hareketlilikten yana bir sıkıntısı olsa da sahip olduğu kitle kontrol yetenekleri ile o sıkıntıyı gidermeyi de başarabiliyor.

Swain CT'leri: Swain'e karşı güçlü olan rakipleri

Rumble

Trundle

Brand

Karma

Irelia

Swain oyunun erken safhalarında hasar konusunda problem yaşayabilen bir karakter. Bu yüzden erken safhada baskın bir oynanışa sahip karakterler Swain için sorun oluşturabiliyor. Aynı şekilde bu durum alt koridorda da geçerli oluyor. Eğer ki hasarına rahat bir şekilde karşılık geliyorsa veya verdiği hasarı minimuma düşürebilen birileri oluyorsa bu durum sıkıntı oluşturabiliyor

'İblis gözü' ile rakiplerini yavaşlatabilen Swain’in tüm yetenekleri:

Pasif / Kuzgun Sürüsü: Swain’in kuzgunları onu iyileştiren ve azami canını kalıcı olarak arttıran tayflar toplar. Swain hareketsiz bırakılmış şampiyonlara sağ tıklayarak onlar kendine çeker ve onlara hasar vererek bir tayf söker.

Swain’in kuzgunları onu iyileştiren ve azami canını kalıcı olarak arttıran tayflar toplar. Swain hareketsiz bırakılmış şampiyonlara sağ tıklayarak onlar kendine çeker ve onlara hasar vererek bir tayf söker. Q / Ölümün Eli: Swain rakipleri delip geçen birkaç büyü atışı yapar. İsabet alan rakipler, her bir atış için daha fazla hasar alır.

Swain rakipleri delip geçen birkaç büyü atışı yapar. İsabet alan rakipler, her bir atış için daha fazla hasar alır. W / İmparatorluğun Gözü: Swain rakiplerine hasar veren ve onları yavaşlatan bir iblis gözü açar. İsabet ettirdiği şampiyonlar açığa çıkar ve Swain’e bir tayf kazandırır.

Swain rakiplerine hasar veren ve onları yavaşlatan bir iblis gözü açar. İsabet ettirdiği şampiyonlar açığa çıkar ve Swain’e bir tayf kazandırır. E / Kımıldama: Swain ileri doğru bir iblis gücü dalgası yollar. Ardından bu dalga Swain’e geri döner ve isabet ettiği rakipleri yere sabitler.

Swain ileri doğru bir iblis gücü dalgası yollar. Ardından bu dalga Swain’e geri döner ve isabet ettiği rakipleri yere sabitler. R / Karanlığın Zirvesi: Swain bir iblise dönüşerek yakınındaki rakip şampiyonlardan, minyonlardan ve tarafsız canavarlardan can çalar. Swain, İblis Ateşi’ni kullanarak yakınındaki rakipleri bir tayf ateşi patlamasıyla darmadağın edebilir. Bu durumda çaldığı canın bir bölümüne eşit miktarda hasar verir ve dönüşümünü sonlandırır.

Kargaların efendisi Swain’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Swain'in güçlü özellikleri:

Birçok büyücüye kıyasla hayatta kalma potansiyelinin daha çok olması

Her türlü kitle kontrol yeteneğinin devamını getirebilmesi

W yeteneği ile uzak mesafeden bile haras potansiyelinin olması

Swain’in en büyük artısı birçok büyücüye kıyasla hayatta kalacak çok daha fazla özelliğe sahip olması. Bu özelliklerin doğru kullanımı sizi çok güçlü bir hale getirebiliyor. Bunun yanı sıra W yeteneği ile uzaktan haraslayabilmeniz veya pasifiniz sayesinde birçok kitle kontrolün devamını getirebiliyor oluşunuz Swain’in güçlü yanlarından birkaçı.

Swain'in zayıf yönleri:

Genel yetenek kiti orta ve yakın menzil etrafında oluştuğu için kafa kafaya girmek söz konusu olabiliyor

Erken safhalarda bir süre koridor ittirme de sıkıntı yaşayabiliyor

Kitle kontrol ve hayatta kalma bakımından güçlü olsa da baskınların kurbanı olabiliyor

W yeteneği ne kadar uzaktan haras için uygun olsa da karakterin genel kiti orta ve yakın menzilden oluşuyor. Bu durumda ister istemez kafa kafaya çarpışmayı beraberinde getirebiliyor. Bunun yanı sıra yeteneklerinin erken safhadaki hasarının düşük olması da koridordaki minyon dalgalarını ittirmeyi güç bir hale getirebiliyor.

LoL'de Swain nasıl oynanır?

Swain’de erken safhada pasifinizden can artışı toplamak oldukça önem taşıyor. Bu yüzden ne kadar çok yetenek tutturursanız o kadar gelişmiş olursunuz

Pasfinizin sadece sizin kitle kontrolünüz için değil hareketsiz bırakılmış her şampiyon için geçerli olduğunu unutmayın

Yeteneklerinizi harcamaktan çekinmeyin hareketlilikten yana sıkıntı yaşadığınız için olası bir baskında ultiniz dahil yer yeteneğiniz ile hayatta kalmaya çalışın

Swain erken safhadan itibaren pasiflerini toplayabilirse, orta safhadan itibaren oldukça güçlü olabiliyor. Bu yüzden yeteneklerin tutması bir hayli önem taşıyor. Swain’in diğer büyücülere kıyasla hayatta kalma konusunda daha başarılı olduğundan bahsetmiştik. Bunun en temel sebebi pasifi ve ulti yeteneğinden gelen can çalma. Bu yüzden olası bir baskında kaçma şansınız yoksa ulti yeteneğiniz ile savaşmayı deneyin.

Swain karşısında nasıl oynanır, Swain nasıl yenilir?

Swain’in hareketsiz bırakan E yeteneği hem gidişinde hem dönüşünde hasar vuruyor. Fakat sadece dönüş kısmı oyuncuyu hareketsiz bırakıyor

Swain’in W yeteneği oldukça uzun bir menzile sahip bu yüzden az canla kaçarken her an bir W yeteneğine maruz kalabileceğinizi unutmayın

Swain erken safhada baskınlığını konuşturamayan bir karakter. Bu yüzden erken safhada güçlü olabilecek karakterler oynamanız koridor safhasını kazanmanızı kolaylaştırabilir

Üst koridor da olsa alt koridor da olsa Swain temel olarak aynı şeyi yapıyor. E yeteneği en büyük düşmanınız ve sadece geri dönerken sizi yerinize sabitliyor. Bunun yanı sıra W yeteneğinin de menzili geri kalan yeteneklerine kıyasla çok fazla olduğu için az cana sahip olduğunuz durumlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Genel anlamda hayatta kalma konusunda başarılı olduğu için ultisi aktif olan bir Swain ile savaşa girmek pek mantıklı olmayabiliyor.