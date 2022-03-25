Lol’de Varus CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

League of Legends evreninin kendince korumalığını yapan Varus, suçluları okundan tattırmak için geliyor. Bu yazımızda alt koridorun saldırı gücü taşıyıcılarından biri olan Varus’un CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyeceğiz.

Varus, League of Legends genelinde her zaman kendince bir popülariteye sahip olan karakterlerden biri olmuştur. Son zamanlarda “Manaveren” eşyasının gücü farkedildiğinde oynanma katsayısı bir hayli artan karakterlerden bir tanesi de Varus oldu.

Son zamanlarda saldırı gücü taşıyıcısı karakterlerine normal saldırı gücü eşyaları yerine zırh deşme “Lethality” eşyaları çıkmak bir hayli moda oldu. Varus’da bu modayı yakalayan karakterlerden bir tanesi. Özellikle manaveren eşyası ile birlikte çıkıldığında menzil avantajı ile yetenekleri çok can yakabiliyor. Bazı detayları açıklığa kavuşturduğumuza göre artık Varus’un CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özellikleri inceleyebiliriz.

Varus CT’leri: Varus’a karşı güçlü olan karakterler

Veigar

Kog’Maw

Ziggs

Xayah

Sivir

Varus, gerçekten özellikle yetenek bazlı oynandığında korkutucu seviyede bir menzile sahip. Fakat aynı şekilde yetenekleri ile oynayan karakterler Varus’un harasına cevap verebiliyor. Bunun üstüne Varus birde hareketlilik konusunda sıkıntı yaşayınca dikkatsiz oynamanın sonucu çok çabuk ölüm oluyor.

İntikam Oku Varus’un tüm yetenekleri:

Pasif / Canlı İntikam: Bir rakibi katlettiğinde veya asist yaptığında Varus, geçici olarak saldırı hızı kazanır. Rakip şampiyonsa bu ilave daha da büyüktür.

Bir rakibi katlettiğinde veya asist yaptığında Varus, geçici olarak saldırı hızı kazanır. Rakip şampiyonsa bu ilave daha da büyüktür. Q / Deşen Ok: Varus yayını gerer ve bırakmaya hazırlandığı süre arttıkça fazladan menzil ve hasar kazanan güçlü bir atış yapar.

Varus yayını gerer ve bırakmaya hazırlandığı süre arttıkça fazladan menzil ve hasar kazanan güçlü bir atış yapar. W / Marz Sadağı: Pasif: Varus’un normal saldırıları ilave büyü hasarı verir ve Maraz bulaştırır. Varus’un diğer yetenekleri Maraz’ı patlatıp hedefin azami canına bağlı olark büyü hasarı vermesini sağlar. Aktif: Varus bir sonraki Deşen Ok’unu güçlendirir.

Pasif: Varus’un normal saldırıları ilave büyü hasarı verir ve Maraz bulaştırır. Varus’un diğer yetenekleri Maraz’ı patlatıp hedefin azami canına bağlı olark büyü hasarı vermesini sağlar. Aktif: Varus bir sonraki Deşen Ok’unu güçlendirir. E / Ok Yağmuru: Varus’un ok yağmuru, alana fiziksel hasar vererek zemini habisleştirir. Habis zemin, rakiplerin hareket hızı ile kendi kendini iyileştirme ve yenilenme hızlarını azaltır.

Varus’un ok yağmuru, alana fiziksel hasar vererek zemini habisleştirir. Habis zemin, rakiplerin hareket hızı ile kendi kendini iyileştirme ve yenilenme hızlarını azaltır. R / Musibet Zinciri: Varus çarptığı ilk şampiyonu hareketsiz bıraktıktan sonra, çevredeki etkilenmeyen şampiyonlara da yayılarak temas anında onları da hareketsiz bırakan bir musibet sarmaşığı fırlatır.

Suçlu Avcısı Varus’un güçlü ve zayıf özellikleri:

Varus’un güçlü özellikleri:

Varus’un yetenek kullanımı konu olduğunda karşısında durulması güç bir menzil sahip olması

Hasarının oyunun her safhasında yeterli olması

Ulti yeteneğinin doğru kullanıldığında bütün bir takımı yerine sabitleyebilmesi

Varus, yetenek menzili konusunda gerçekten bir canavar. Öyle ki çoğu zaman hiçbir şekilde tehlike altına girmeden Q yeteneğiniz ile rakibi haraslamanız mümkün oluyor. Bunun yanı sıra hasarı oyunun her seferinde yeterli seviyede olduğu için bu konuda pek sorun yaşamıyorsunuz. Yaşasanız bile W yeteneğiniz ekstra hasarı sağlayabiliyor. Varusun ulti yeteneği ilk değdiği kişiyi yerine sabitleyip, bu kitle kontrolün etrafa yayılmasını sağlıyor. Yeterince iyi bir pozisyondaysanız, rakip takımın bir çoğunu etkisiz bırakabilirsiniz.

Varus’un zayıf özellikleri:

Hareketlilikten yana hiçbir özelliği olmadığı için baskın vb. pozisyonlara çok açık olması

Birçok saldırı gücü taşıyıcısı gibi kitle kontrole karşı kırılgan olması

Aynı şekilde yeteneklerinin menzili ile oynayabilen şampiyonlara karşı zaman zaman sorun yaşaması

Varus menzil konusunda gerçekten güçlü olsa da, hareketlilikten yana hiçbir artısı olmadığı için baskınların ana odağı olabiliyor. Varus’da birçok alt koridor karakteri gibi kitle kontrole karşı bir hayli zayıf. Bunun yanı sıra kendisi gibi menzilli yetenekleri ile oynayabilen şampiyonlar Varus’a problem olabiliyor.

LoL’de Varus nasıl oynanır?

Normal saldırılarınız dışında Q yeteneğiniz en temel hasarınızı oluşturuyor. Bu yüzden Q yeteneğinizi ıskalamadan kullanmanız bir hayli önemli

Hareketlilik namına hiçbir özelliğiniz olmadığı için ulti yeteneğinizi kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Gerekirse ofansif, gerekirse defansif bir şekilde kullanın

W yeteneğiniz rakibiniz üzerinde biriktikten sonra bu yükü patlatmanız bir hayli önemli. normal saldırılarınız ile 3 yük biriktirmeyi başarıp bunu Q yeteneğiniz ile patlatabilirseniz, gözle görülür bir hasar farklı olacaktır

Varus’un normal saldırıları dışındaki en tehlikesiz ve güvenli saldırı şekli Q yeteneği üzerinden oluşuyor. Bu yüzden Q yeteneğinizi isabetli kullanmanız, alt koridordaki üstünlüğünüz için bir hayli önemli. Q yeteneğinin önemi kadar W yeteneği de önemli. Tabii ki bir mecburiyet değil fakat, W yeteneğinin biriken yüklerini rakibiniz üzerinde Q yeteneği ile patlatmayı başarırsanız gözle görülür bir hasar farkı olacaktır. Ulti yeteneğiniz en temel defansif ve ofansif yeteneğiniz. Hareketlilikten yana hiçbir özelliğiniz olmadığı için defansif bir ulti kullanmakta hiçbir sakınca yok. Bunun yanı sıra ofansif bir şekilde rakibe saldırmak için de ulti yeteneğinizi kullanıp saldırıların devamını getirebilirsiniz.

Varus’a karşı nasıl oynanır, Varus nasıl yenilir?

Özellikle zırh deşme eşya dizilimine sahip bir Varus’un Q yeteneğine maruz kalmak istemezsiniz. Bu yüzden Varus’a karşı oynana bir koridorda olabildiğince Q yeteneklerinden kaçının

Varus hareketlilik namına hiçbir özelliğe sahip olmayan bir karakter. Tek defansif kullanabileceği yeteneği ulti yeteneği. Bu yüzden koridor safhasında ormancınız veya başka bir takım arkadaşınız aracılığıyla baskınlar yaparak koridoru kazanmaya çalışın

Varus’un Q yeteneği özellikle size normal saldırı yaptıktan sonra daha da tehlikeli oluyor. Varus’un W yeteneğinden gelen bir pasif normal saldırılarının, üzerinizde bir yük bırakmasını sağlıyor. Biriktirdiği bu yükü yetenekleri aracılığıyla patlatmayı başarırsa ilave büyü hasarı ve azami canınıza bağlı olarak ek hasar vuracaktır.

Varus’un Q yeteneğinin tehlikeli olduğuna artık kanaat getirmişizdir diye düşünüyorum. Q yeteneğinden elinizden geldiğince kaçındığınız sürece, alt koridorda kazanma şansınız her zaman olacaktır. Tabii ki aynı şekilde üzerinizde yük biriktikten sonra kaçınmaya ekstra özen gösterin. Varus’un hareketlilik namına kullanabileceği pek bir özelliği yok. Defansif amaçlarla kullanabileceği tek yeteneği ultisi. Bu yüzden takımın diğer oyuncuları ile alt koridor üzerinde baskın düzenleyip koridorda üstünlüğü elinizde tutabilirsiniz.