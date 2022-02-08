LoL’de Xerath CT, Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Enerjinin metaforik olarak ete kemiğe bürünmüş hali olan Xerath, League of Legends’da menziliyle kendi farkını ortaya koyabilen orta koridor ve alt koridor büyücülerinden bir tanesi.

Ortalama bir büyücüye kıyasla çok daha yüksek menzili olan Xerath neredeyse kendi kulesinin altından kılını kıpırdatmadan koridorunda oynayabiliyor. Tabii ki sahip olduğu nihai özellik menzilin yanı sıra birtakım kitle kontrole de sahip olması da işin cabası oluyor.

Hareketlilikten yana olan sıkıntısını menzili ile kapatan karakterimiz erken safhada yaşadığı mana problemini de göz ardı ederseniz gerçekten karşısında oynadığınızda lanet ettirebilen bir hale bürünüyor.

Xerath CT'leri: Xearth' karşı güçlü olan rakipleri

Zed

Fizz

Ekko

Katarina

Kassadin

Xerath’ın en büyük silahı menzili olduğu için kendi silahı ile arasına rahat girebilen karakterler Xerath’ı zor duruma sokabiliyor. Buna en basit örnek suikastçi karakterler. Suikastçi karakterler hareketlilik açısından geniş bir yelpazeye sahip oldukları için mesafe kapatma konusunda çok sorun yaşamıyorlar. Tabii ki bu durum da Xerath’ın başına patlayabiliyor.

Sonsuz Enerji Xerath’ın tüm yetenekleri:

Pasif / Mana Akını: Xerath’ın normal saldırıları belli aralıklarla Mana yeniler.

Xerath’ın normal saldırıları belli aralıklarla Mana yeniler. Q / Sihir Darbesi: İsabet ettiği bütün rakiplere büyü hasarı veren, uzun menzilli bir enerji ışını ateşler.

İsabet ettiği bütün rakiplere büyü hasarı veren, uzun menzilli bir enerji ışını ateşler. W / Yıkım Bölgesi: Sihir enerjisiyle yoğun bir saldırı oluşturarak, belli bir bölgedeki bütün rakiplere büyü hasarı verir. Ortadaki hedefler ilave hasar alır ve daha ağır yavaşlatma etkisine maruz kalır.

Sihir enerjisiyle yoğun bir saldırı oluşturarak, belli bir bölgedeki bütün rakiplere büyü hasarı verir. Ortadaki hedefler ilave hasar alır ve daha ağır yavaşlatma etkisine maruz kalır. E / Şok Küresi: Bir rakibin büyü hasarı almasına ve sersemlemesine yol açar.

Bir rakibin büyü hasarı almasına ve sersemlemesine yol açar. R / Sihir Ayini: Xerath hareketsiz kalarak uzun menzili atışlar yapar.

Yüksek Büyücü Xerath’ın güçlü ve zayıf özellikleri:

Xerath'ın güçlü özellikleri:

Birçok karaktere kıyasla yeteneklerinin sahip olduğu menzil karakterin en büyük silahı olması

Takım savaşlarında tehlikeli bir pozisyona girmeden savaşa destek çıkabilmesi

Orta koridorda da, alt koridorda da aynı rolü benimseyebilmesi

Xerath, büyücü rolünü en iyi benimseyen karakterlerden bir tanesi. Suikastçiler karakterin azılı düşmanı ve menzilinin getirisi karakterin en büyük silahı. Orta koridorda da, alt koridorda da büyücü rolünü benimsemesi de işin cabası oluyor. İyi oynayan bir Xerath “Destek” rolünde alt koridoru oyunculara dar edebiliyor.

Xerath'ın zayıf özellikleri:

Erken safhada mana konusunda sıkıntı yaşaması

Menzili ile arasına girebilen, yani mesafe kapatma konusunda başarılı olan karakterlerin Xerath’a karşı üstün gelmesi

Hareketlilik namına herhangi bir yeteneğe sahip olmadığı için orta koridorda veya alt koridorda baskınlar açık pozisyonda kalabiliyor

Xerath, ne kadar menzilini konuşturan bir karakter olsa da erken safhada mana problemi yaşadığı için bu üstün yanını tam olarak sergileyemiyor. Menzili ile arasına girebilen karakterler (genellikle suikastçiler) karakteri oldukça yorabiliyor. Bunun yanı sıra hareketlilik namına herhangi bir yeteneğe sahip olmadığı içinde hangi koridorda oynadığı farketmeksizin baskınlara karşı açık bir pozisyonda kalabiliyor.

LoL’de Xerath nasıl oynanır?

Xerath’ın W yeteneği rakiplere cüzi miktarda yavaşlatma uyguladığı için bu yeteneğin ardından diğer yetenekleri isabet ettirmek çok daha kolay olabiliyor

Ulti yeteneğinizi kullanırken arka arkaya atmak yerine bekleyip daha isabetli atışlar yapmayı denemekte fayda var

Xerath hareketlilikten yana sıkıntı yaşayan bir karakter olduğu için rakiplerinizi sersemletebildiğiniz yeteneğinizi olası baskınlara saklamanızda fayda var

Xerath, ne kadar uzun menzili ile ön plana çıkan bir karakter olsa da yeteneklerinizi tutturamadığınız takdirde bu menzilin pek bir önemi kalmıyor. Bu yüzden daha rahat yetenek isabeti için W yeteneği ile rakiplerinizi yavaşlatmanızda fayda var. Ulti yeteneğinizi kullanırken de arka arkaya ulti atmak yerine bekleyip daha isabetli atışlar yapmayı denemekte fayda var. Bunun yanı sıra karakterin baskınlara karşı olan açık pozisyonunun biraz önüne geçebilmek için kitle kontrol yeteneğini saklamakta fayda var.

Xerath’a karşı nasıl oynanır, Xerath nasıl yenilir?

Xerath menzili ile ön plana çıkan bir karakter. Bu yüzden sürekli pozisyonunuzu değiştirerek oynayıp, rakibinizin yetenek kullanımını zorlaştırabilirsiniz

Çok zorlandığınız koşullarda yetenek gücüne dayalı bir karakter oynuyorsanız, erken safhada Banshee’nin Duvağı eşyasını almak hem büyü direncinizi arttıracaktır, hemde rakibin ilk isabetli yeteneğinin etkisiz kalmasını sağlayacaktır

Xerath’a karşı oynarken menzil savaşına girmek oldukça anlamsız oluyor. Bunun yerine mesafeleri hızlı kapatabilen bir karaker ile oynamak veya yeteneklerini harcadığı koşullarda ormancınızın baskın yapması daha olumlu sonuçlar doğurabilir

Xerath ne kadar uzun menzile sahip bir karakter olsa da ana hasar kaynağı Q yeteneğinin belli bir vuruş süresi var. Bu yüzden yeteneği kullanmaya başladığı zamana dikkat edip pozisyonunuzu değiştirebilirsiniz. Yetenek gücüne yönelik bir karakter oynuyorsanız erken safhada alacağınız Banshee’nin Duvağı’da Xerath’a karşı oldukça etkili olacaktır. Bunun yanı sıra Xerath ile menzil savaşına girmek çok akıl karı bir iş değil. Bunun yerine mesafe kapatma konusunda başarılı bir karakter ile oynamak veya Xerath’ın yeteneklerini harcadığı koşullarda ormancınızdan baskın talep etmek daha işlevsel olabilir.