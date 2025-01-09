Los Angeles, tarihinin en büyük yangınlarından bir tanesini yaşıyor. Bölge, Hollywood ile video oyun dünyasının devlerine ev sahipliği yapıyor olması nedeniyle de oldukça önemli.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kenti, tarihinin en büyük yangını ile boğuşuyor. Yangının neden çıktığı bilinmezken güncel verilere göre en az 30 bin kişi, yangınlar nedeniyle başka bölgelere tahliye edildi.

Los Angeles, ABD'nin en ünlü lokasyonlarından bir tanesi. Bölge, sinema dünyasının bir numarası olan Hollywood tesislerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünyaca ünlü oyuncular, burada bulunan lüks evlerde yaşıyorlar. Bölgeden gelen bilgilere göre 1.000'den fazla ev, okul, kilise ve hatta akaryakıt istasyonu alevlere teslim olmuş durumda.

Kontrol sıfır

11 bin dönümlük alana yayılan yangın, ne yazık ki kolay kolay kontrol altına alınamayacak gibi görünüyor. Zira şu an için hiçbir kontrol sağlanamadı. Üstelik bölgede yoğun bir fırtına var ve bu da yetkililerin operasyonlarını doğrudan etkiliyor. Rüzgâr hızının zaman zaman 130 km/s seviyelerine ulaştığını belirtelim.

Bu durum; film camiası ile video oyun dünyasını etkileyebilir gibi görünüyor. Zira az önce de bahsettiğimiz gibi Los Angeles, özellikle de Hollywood tesislerine ev sahipliği yapıyor olması nedeniyle önemli. Öte yandan; bu bölgede video oyun devlerinin tesisleri de var. Mesela God of War'ın geliştiricisi Playstation Santa Monica'nın tesisleri Los Angeles'ta bulunuyor. Electronic Arts (EA), Naughty Dog ve Riot Games gibi firmaların da yine bu bölgede stüdyoları var. Bakalım bu yangın, iki dev sektörü nasıl etkileyecek...