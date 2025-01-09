Los Angeles'ta devam eden yangınlar, bölgedeki hücresel altyapısının çökmesine ve servislerin çalışmamasına neden oldu. SpaceX, bedava Starlink hizmetiyle yardıma yetişti insanların internete erişmesini sağladı.

ABD’nin en önemli şehirlerinden biri olan sinema dünyasının kalbinin attığı Los Angeles, kâbus gibi bir dönemden geçiyor. Öyle ki salı gününden beri şehrin güneyinde devasa yangınlar var. Tüm bölgeyi etkileyen bu yangın, binlerce insanı tahliye edilmek zorunda bırakırken şimdiden on milyarlarca dolarlık zarara neden oldu.

Hâliyle bu kadar büyük bir felaket, bölgedeki iletişim kanallarına da zarar verdi. Gelen bilgilere göre bölgedeki hücresel veri altyapılarında sorunlar yaşanırken internet ve iletişim problemleri ortaya çıktı. Hiçbir hücresel servisin çalışmadığı bildirildi.

Starlink yardıma yetişti

Yangınların olduğu yerden yapılan bir haberde muhabir, şu anda bölgeden hiçbir servisin çalışmadığını belirtirken yayın yapabilmelerinin ve iletişim kurabilmelerinin tek nedeninin Starlink’in uydu interneti hizmeti olduğunu belirtti.

Elon Musk yönetimindeki SpaceX’in uydu interneti sistemi, daha önce dünya çapında birçok felakette insanların yardımın yetişmiş ve gerçekten hayat kurtarmıştı. Los Angeles’ta da aynı durumun yaşandığını görebiliyoruz. Starlink, insanların internete erişmesini ve birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Musk da bu videoyu yanıtlayarak konuya ilişkin açıklama yaptı ve bölgeye bedava hizmet sağlanacağını belirtti: “SpaceX, yarın sabah Los Angeles’taki etkilenen bölgelere ücretsiz Starlink terminalleri sağlayacak.”