Yer aldığı pek çok yapımla izleyicilerinin beğenisini toplayan Amerikalı aktör ve komedyen Louie Anderson'un kansere yakalandığı biliniyordu. Hastalıkla mücadele eden Anderson, bugün aramızdan ayrıldı.

Efsanevi animasyon/çizgi film serisi Afacan Louie (Life with Louie) başta olmak üzere onlarca komedi/drama karakterdeki performansıyla tanınan ünlü komedyen Louie Anderson, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yaşamı boyunca onlarca başarılı projeye imza atan, birçok ödül kazanan Louie Anderson, 2 gün önce hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Anderson, bugün hayatını kaybetti.

Louie Anderson hayatını kaybetti

24 Mart 1953’te Las Vegas’ta dünyaya gelen Louie Anderson, çizgi filmden komedi dizilerine, stand up gösterilerden sunuculuğa kadar pek çok projede yer aldı. Uzun yıllar çeşitli yayınlarla izleyicilerle buluştu. Louie Anderson, ulusal televizyondaki ilk çıkışını 1984'te Bay Carson ile birlikte “The Tonight Show”da yapmıştı.

İlerleyen yıllarda yayın hayatına başlayan ve 5 sezon ekranlarda yer almayı başaran Afacan Louie adlı animasyon serisiyle çocukların beğenisini kazanmış iyice popüler hale gelmişti. Anderson, kendi çocukluk hikayesinin anlatıldığı bu yapım ile adeta bir neslin çocukluk arkadaşı oldu. 40 yılın üzerindeki oyunculuk kariyerinde onlarca başarılı film, dizi ve gösteride sevenlerinin karşısına çıktı.

Ünlü komedyen son olarak 2016’da Baskets adlı komedi/drama dizisiyle izleyicilerle buluşmuştu. Mom Baskets adlı kadın bir karaktere hayat veren Louie Anderson, 2016 yılında bu performansıyla televizyonculuğun Oscar’ı olarak nitelendirilen Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Daha önce de iki kez Afacan Louie çizgi filmiyle Emmy Ödülü kazanmıştı.

Güleryüzü ve eğlenceli kişiliği ile öne çıkan komedyen Louie Anderson, lenf kanserine yakalanmıştı ve bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu. Son zamanlarda durumu ciddileşen komedyen 2 gün önce aniden hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki ünlü komedyen Anderson, bugün sabah saatlerinde aramızdan ayrıldı. Anderson’un ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.