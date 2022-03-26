Lol’de Lulu CT, Tüm Yetenekleri, Güçlü ve Zayıf Özellikleri

Yordle ırkının şirin üyelerinden bir tanesi olan Lulu, League of Legends’ın sevimli karakterlerinden bir tanesi. Gücünü yanındaki perisi aracılığıyla sergileyen Lulu göründüğünden daha tehlikeli olabiliyor. Bu yazımızda Lulu’nun CT’lerini, güçlü ve zayıf özelliklerini ve yeteneklerini inceleyeceğiz.

Lulu, zaman zaman orta koridorda ve üst koridorda kendini belli etse de, genel olarak alt koridorda destek rolünü benimseyen bir karakter. Yeteneklerini yanındaki şirin perisi ve kendi gücü aracılığı ile kullanan Lulu, takım arkadaşını koruma konusunda oldukça başarılı.

Takım arkadaşına hız, saldırı hızı, kalkan ve ilave can verebilmesinin yan sıra, rakibi kısa bir süreliğine sevimli bir yaratığa dönüştürüp tamamen savunmasız bırakması ile Lulu oldukça tehlikeli bir destek karakteri olabiliyor. Bizde bu yüzden Lulu’nun CT’lerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyip, yeteneklerine yakından baktık.

Lulu CT’leri: Lulu’ya karşı güçlü olan karakterler

Janna

Senna

Renata

Zyra

Sona

Lulu, genel anlamda birçok şeyi yapabilen bir destek. Fakat agresif oynayabilen desteklere karşı bazen zor durumlarda kalabiliyor. Genel anlamda koridor safhasında hem defansif hem ofansif kullanabildiği yetenekleri sayesinde ayakta durabilse de, bazı karakterler oyunun geç safhalarına doğru yetenekleri açısından Lulu’ya kıyasla daha çok işe yarayabiliyor.

Peri Sihirbaz Lulu’nun tüm yetenekleri:

Pasif / Peri Yoldaş: Pix: Takip ettiği şampiyon her rakip birime saldırdığında, Pix de enerji yüklü büyülü oklar atar. Bu oklar güdümlüdür ama başka birimler tarafından önlerine geçilebilir.

Pix: Takip ettiği şampiyon her rakip birime saldırdığında, Pix de enerji yüklü büyülü oklar atar. Bu oklar güdümlüdür ama başka birimler tarafından önlerine geçilebilir. Q / Işıltılı Ok: Pix ve Lulu isabet ettiği bütün rakiplere hasar veren ve onları büyük ölçüde yavaşlatan, büyü enerjisi yüklü birer ışın gönderir.

Pix ve Lulu isabet ettiği bütün rakiplere hasar veren ve onları büyük ölçüde yavaşlatan, büyü enerjisi yüklü birer ışın gönderir. W / Kapris: Bir takım arkadaşı hedef seçilirse, ona kısa süreliğine Saldırı Hızı ve Hareket Hızı kazandırır. Bir rakip hedef seçilirse, onu saldıramayan ya da yetenek ve büyü kullanmayan sevimli bir yaratığa çevirir.

Bir takım arkadaşı hedef seçilirse, ona kısa süreliğine Saldırı Hızı ve Hareket Hızı kazandırır. Bir rakip hedef seçilirse, onu saldıramayan ya da yetenek ve büyü kullanmayan sevimli bir yaratığa çevirir. E / Yetiş: Pix: Bir takım arkadaşı hedef seçilirse, Pix’e bu takım arkadaşına kalkan olmasını emreder. Ardından Pix bu takım arkadaşını takip ederek, saldırılarına destek olur. Bir rakibin hedef seçilmesi halinde Pix’e rakibin üstüne atlayarak hasar vermesini emreder. Ardından, Pix bu rakibi takip ederek, gözden kaybolmamasını sağlar.

Pix: Bir takım arkadaşı hedef seçilirse, Pix’e bu takım arkadaşına kalkan olmasını emreder. Ardından Pix bu takım arkadaşını takip ederek, saldırılarına destek olur. Bir rakibin hedef seçilmesi halinde Pix’e rakibin üstüne atlayarak hasar vermesini emreder. Ardından, Pix bu rakibi takip ederek, gözden kaybolmamasını sağlar. R / Vahşi Büyüme: Lulu, bir takım arkadaşının boyutlarını büyüterek büyük miktarda ilave can kazanmasına ve yakındaki rakiplerin havaya savrulmalarına yol açar. Sonraki birkaç saniye boyunca, Lulu’nun takım arkadaşı yakındaki rakipleri yavaşlatan bir hareye sahip olur.

Yordle büyücü Lulu’nun güçlü ve zayıf özellikleri:

Lulu’nun güçlü özellikleri:

Rakibi savunmasız bir canlıya dönüştürebilmesi

Hem defansif hem ofansif oynanabilmesi

Kendisini tehlikeli bir duruma sokmadan rakibe saldırabilmesi

Lulu’nun Q dışındaki yetenekleri rakibe ve takım arkadaşına farklı şekilde etki ettiği için, aynı yeteneği hem ofansif hem defansif olarak kullanma imkanı mevcut. Bu da karakteri bir hayli güçlü yapıyor. Bunun yanı sıra Q yeteneğini E yeteneğini uyguladığı rakip aracılığı ile de kullanabilmesi, kendisini tehlikeye sokmadan rakibe saldırabilmesine olanak sağlıyor.

Lulu’nun zayıf özellikleri:

Birçok alt koridor karakteri gibi Lulu’nunda oldukça kırılgan olması

Oyunun erken safhalarında mana problemi yaşaması

Kitle kontrole karşı zayıf olması

Lulu’da temelinde tank olan bir karakter olmadığı için oldukça kırılgan. Tabii ki buna ek olarak kitle kontrol de karakterin zayıf noktalarından bir tanesi. Yeteneklerinin oldukça güçlü olduğu bir gerçek. Fakat oyunun erken safhalarında çok fazla yetenek kullanımı manasının çok hızlı tükenmesine sebep olabiliyor.

LoL’de Lulu nasıl oynanır?

Yeteneklerin hem ofansif hem defansif kullanımı oldukça önemli, yerine göre yetenek kullanımı savaşı kazandıran hamle olabilir

Yetenekleriniz özellikle erken safhada güçlü. Fakat mana bedeli bir hayli güçlü. Bu yüzden sürekli yetenek kullanımı mananızın çok çabuk bitmesine sebep olabilir

W yeteneğinizin rakibi dönüştürmesi en büyük kozlarınızdan biri. Kritik durumlarda bu yeteneğinizin olması savaşın bir anda leyhinize dönmesine sebep olabilir

Lulu’nun yetenekleri rakibinize ve takım arkadaşınıza farklı şekilde etki ettiği için, karakter hem ofansif hem de defansif bir şekilde oyun sergileyebiliyor. Özellikle W yeteneğiniz oldukça güçlü. Takım arkadaşınıza hareket hızı ve saldırı hızı verirken, rakibinizi de size saldıramayan şirin bir yaratığa dönüştürebilirsiniz. Bu yüzden yeteneklerin yerine göre kullanımı önem taşıyor. Bunun yanı sıra yetenekler güçlü olsa da, özellikle erken safha da mana bedelleri de yüksek olduğu için dikkatsiz yetenek kullanımı mananızın çok çabuk bitmesine yol açacaktır.

Lulu’ya karşı nasıl oynanır, Lulu nasıl yenilir?

Lulu kendisi saldırırken veya W yeteneği aktif bir takım arkadaşı saldırırken, Lulu’nun perisi de ilave olarak normal saldırı gerçekleştiriyor. Fakat bu normal saldırı basit bir şekilde minyonların arkasında korunarak engellenebiliyor

Lulu yoğun haraslara rahat karşılık veremeyen bir karakter. Bu yüzden koridorda baskın oynamak önem arz ediyor.

Lulu oldukça kırılgan ve kitle kontrole karşı da bir o kadar zayıf bir karakter. Bu yüzden hasar üstünlüğü ile veya kitle kontrol ile koridorda öne geçebilirsiniz

Lulu, yetenekleri açısından oldukça güçlü bir karakter. Özellikle hem koruyup hem salıdrabilmesi başa bela oluyor. Fakat perisinin saldırılarını minyon arkasında oynayarak enegelleyebiliyor oluşunuz bir kenara, Lulu yoğun haraslara kolayca karşılık veremiyor. Bu yüzden koridorda baskın oynayabildiğinizde normale kıyasla daha rahat bir koridor safhası geçirebilirsiniz. Lulu oldukça kırılgan bir karakter ve kırılgan olmasının yanı sıra kitle kontrole karşı da oldukça zayıf. Bu yüzden hasar odaklı bir destek oynamak veya kitle kontrole odaklanmak koridoru kazanmanızı sağlayabilir.