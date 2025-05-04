Apple, bu yıl bitmeden M5 çipli MacBook Pro'ları kullanıcılarla buluşturacak. Peki yeni serinin öne çıkan özellikleri neler?

Apple yeni bir gelişmeye göre bu yıl içinde yeni nesil MacBook Pro modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre şirket yıllık güncelleme takvimine sadık kalarak MacBook Pro’yu yeni Apple çipleriyle yenilemeyi planlıyor.

Yeni modellerin kalbinde Apple’ın M5, M5 Pro ve M5 Max işlemcileri yer alacak. Şirketin bu yeni çipleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreci olan N3P teknolojisine dayanıyor fakat performans artışı noktasında önceki modeller kadar büyük bir artış getirmeyeceği düşünülüyor.

Tasarımda çok büyük değişiklikler olmayacak

Apple her ne kadar yeni işlemcilerle MacBook'ları yenileyecek olsa da tasarımsal anlamda ciddi bir değişiklik görmeyeceğiz. Apple daha büyük bir MacBook Pro revizyonu için 2026’nın sonlarını hedefliyor.

Öte yandan yeni MacBook Pro’ların iPhone 16 serisinde de yer alması beklenen Wi-Fi 7 desteğiyle gelmesi kuvvetle muhtemel. Bu özellik M4 çipli modellerde yer almamıştı.

14 inç ve 16 inç boyutlarındaki M5 MacBook Pro’ların geleneksel takvime uygun şekilde Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tanıtım da muhtemelen M5 çipli yeni iPad Pro modelleriyle birlikte gerçekleşecek.

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