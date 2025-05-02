Apple'ın CEO'su Tim Cook, neredeyse 1 yıl önce duyurulan ancak hala kullanıma sunulamayan yapay zeka destekli Siri'nin neden bu kadar geciktiğini açıkladı. Cook'a göre yeni Siri, henüz Apple'ın kalite standartlarını karşılamıyor.

Apple, 2024 yılı içinde “Apple Intelligence” adını verdiği yeni nesil yapay zekâ platformunu tanıtmıştı. Bu sistemin merkezinde ise tamamen yenilenmiş, kişiselleştirilmiş bir Siri yer alıyordu. Ancak heyecanla beklenen bu yeni Siri hâlâ ortada yok.

Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın resmi web sitesinde dikkat çeken bir değişiklik yapılmıştı. Yeni Siri’nin “bu yıl içinde” sunulacağı ibaresi sessizce kaldırıldı. Bu değişiklik, yapay zekâ destekli asistanın gecikeceğine dair ilk somut işaretti.

“Siri’nin yüksek kalite standartlarımızı karşılaması için daha fazla zamana ihtiyacımız var.”

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin son mali durum toplantısında bir türlü gelmek bilmeyen yeni Siri hakkında net konuştu. iOS 18 lansmanından bu yana vadedilen pek çok Apple Intelligence özelliğinin kullanıma sunulduğunu aktaran Cook, Siri’nin geciktiğini ise kabul etti ve nedenini şu ifadelerle açıkladı:

“iOS 18’i piyasaya sürdüğümüzden bu yana, kullanışlı Yazma Araçları’ndan Genmoji’ye, Image Playground, Image Wand, Clean Up, Görsel Zekâ ve ChatGPT ile sorunsuz entegrasyona kadar birçok Apple Intelligence özelliğini kullanıma sunduk.Kullanıcıların yalnızca basit bir komutla anılarından filmler oluşturmasını mümkün kıldık ve yapay zekâ destekli fotoğraf arama, akıllı yanıtlar, Mail ve Mesajlar için öncelikli özetler gibi pek çok yenilik ekledik. Bu yetenekleri daha fazla dil ve bölgeye de genişlettik.



Duyurduğumuz daha kişisel Siri özelliklerine gelince; bu özelliklerin bizim yüksek kalite standartlarımızı karşılaması için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Geliştirmelerimiz ilerliyor ve bu özellikleri kullanıcılarımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.”