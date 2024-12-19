Bir şirkette çalışıyorsunuz ve bi’ baktınız CEO, maaşını tüm çalışanlarına dağıtıyor. Şu devirde “Hadi Allah’ım!” desek de bu olay Amerika’da bir şirkette yaşandı. O ünlü CEO ise Dan Price.

Eleştiriler alsa da çalışan motivasyonu için yaptığı bu hamlenin sonucunda şirket yükselişe geçti.

Ancak 1984 doğumlu CEO Dan Price’ın sonu ise tam bir hüsran.

Bahsettiğimiz şirket, ABD merkezli kredi kartı ödeme şirketi Gravity Payments.

2015’te şirketin CEO’su Dan Price, çalışanlarının maaşlarını arttırmak için kendi yıllık 1 milyon dolarlık maaşını 70 bin dolara düşürme kararı kaldı.

Radikal adımı ile şirket çalışanlarının maaşlarını en az 70 bin dolara yükseltmeyi hedefliyordu. O dönemde, çalışanların ortalama maaşı 48 bin dolardı. Bu kararla, şirket çalışanlarının 30’unun maaşları 2 katına çıkarken 70 çalışanın maaşında da hatırı sayılır bir artış olmuştu.

Ekonomistlerin araştırmalarına göre yıllık 75 bin dolar üzerindeki gelir, mutluluğu arttırıyordu ve bu nedenle de Price, çalışanlarının finansal refahını artırarak iş memnuniyetini ve verimliliği yükseltmeyi amaçladı.

Cesur hamle, başlangıçta bazı eleştiriler alsa da şirketin performansı üzerinde olumlu etkiler yarattı.

Tabii ki diğer CEO’lar ve iş insanları bu harekete tepki gösterdi. Sağcı medya kuruluşları ise onu sosyalist olarak adlandırdı. Ancak Price’ın bu hamlesiyle şirketin iş hacmi 3 katına çıktı, birçok çalışan ev sahibi oldu ve çalışanlarının %70’i borçlarını ödeyebildi.

Bunun yanı sıra işten ayrılma oranı da yarıya indi ve sadece çalışan değil, müşteri memnuniyeti de belirgin şekilde yükseldi. Ayrıca pandemi sürecini de çalışanlar sayesinde çok fazla darbe almadan geçirdiler.

Dan Price'ın kariyeri sadece bu olumlu gelişmelerle sınırlı kalmadı.

2022’de Price hakkında cinsel saldırı ve fiziksel istismar iddiaları ortaya atıldı. Özellikle, model Kacie Margis, Price'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı 5 kadının da benzer şikâyetleri ortaya çıktı.

Çalışanlar her ne kadar mutlu görünse de bu olaydan sonra bazıları onu, toksik davranışlar sergilemekle de suçladı ve Price, Ağustos 2022’de CEO’luk görevinden istifa etti.

Price, istifasını duyurduğu e-postada ise "Buradaki varlığım dikkat dağıtıcı hâle geldi. Ayrıca hakkımdaki asılsız suçlamalarla mücadele etmek için buradaki görevlerimi bir kenara bırakmam gerekiyor." ifadelerini kullandı. Yerine de şirketin operasyon direktörü Tammi Kroll CEO olarak atandı.

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2023’teki mahkemede suçlamaları reddeden Price, 8 Mayıs 2024’te ise Gravity Payments’e danışman rolünde geri döndü.

Demek ki her şey yenilikçi adımlar değilmiş.

Dan Price’in hikâyesi, iş dünyasında cesur adımların nasıl büyük değişimlere yol açacağını gösterdi ancak kişisel davranışların ve etik değerlerin de bir liderin kariyerinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

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