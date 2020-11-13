MacOS Big Sur, Uyumlu Tüm Mac Modelleri İçin Yayınlandı

Apple, işletim sisteminin en yeni sürümü olan MacOS Big Sur'u uyumlu tüm Mac modelleri için yayınladı. Ancak işletim sistemini yayınlanır yayınlanmaz güncelleyen bazı kullanıcılar, çeşitli sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar.

Apple, masaüstü ve dizüstü bilgisayarları için geliştirmiş olduğu işletim sistemi MacOS’un son yıllarda yayınlanan en büyük güncellemesi olan MacOS Big Sur’u (MacOS 11.0) dün gece itibarıyla Mac sahiplerinin erişimine açtı. MacOS Big Sur, an itibarıyla uyumlu bir Mac modeline sahip olan herkes tarafından indirilebiliyor.

Apple, MacOS Big Sur ile işletim sisteminde hem görsel hem de işlevsel açıdan önemli değişiklikler getiriyor. Arayüz ve simge değişikliklerinin yanı sıra menü çubuğunun yukarıdan aşağıya taşınması, en büyük görsel değişiklikler arasında yer alırken; widget ve yeni kontrol merkezi gibi iOS referanslı güncellemeler, kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Big Sur, MacOS’a son yıllarda yayınlanan en büyük güncellemelerden biri oldu

Apple’ın gizliliği ne kadar önem veren bir şirket olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle MacOS Big Sur’da da yeni gizlilik odaklı özellikler olmaması beklenemezdi. Apple, işletim sisteminin yeni sürümü ile birlikte Safari’de kullanıcıları bilgilendirmek adına daha iyi bir web sitesi takibi bilgileri sunarken; aynı zamanda Mac App Store’a yeni gizlilik verileri özellikleri ekliyor.

Big Sur, yalnızca mevcut Mac modelleri için değil, Apple M1 işlemciden güç alan yeni nesil MacBook’lar için de büyük önem taşıyor. Zira Big Sur, yeni MacBook’lar 17 Kasım’da satışa sunulduklarında bu cihazlarda varsayılan MacOS sürümü olacak ve Intel işlemcili mevcut modellerde bulunmayan ekstra bir özellik sunacaklar; iOS ve iPad uygulamalarını çalıştırma desteği.

MacOS Big Sur uyumlu Mac modelleri

MacBook (2015 ve daha yeni modeller)

MacBook Air (2013 ve daha yeni modeller)

MacBook Pro (2013 ve daha yeni modeller)

Mac mini (2014 ve daha yeni modeller)

iMac (2014 ve daha yeni modeller)

iMac Pro (2017 ve daha yeni modeller)

Mac Pro (2013 ve daha yeni modeller)

MacOS Big Sur, pek çok heyecan verici özelliğe ve değişikliğe sahip olsa da cihazınızı Big Sur’a güncellemeden önce bir müddet beklemenizi tavsiye edebiliriz. Zira teknoloji forumlarında ve sosyal medyada yapılan ve paylaşımlara göre MacOS Big Sur, bazı Mac modellerinde çeşitli sorunlara neden olabiliyor ve işletim sisteminin güncellemesinden uygulamaların açılışına kadar çeşitli hatalarla karşılaşabiliyorsunuz.