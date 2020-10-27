MagSafe İçin En İdeal Şarj Adaptörü Hangisi? (Video)

Zollotech isimli bir YouTube kanalı, farklı hız ve markalardaki şarj adaptörlerini MagSafe'e bağlayarak kablosuz şarj cihazının hangisiyle daha yüksek hız sunduğunu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefonları iPhone 12 ailesini tanıtan Apple, yeni iPhone’lar ile birlikte ilk kablosuz şarj cihazı olan MagSafe’i de duyurmuştu. Çoğu kablosuz şarj cihazından daha kompakt bir tasarıma sahip olan MagSafe, iPhone 12 ailesinin arkasındaki mıknatıslı mekanizma sayesinde cihaza sıkı sıkı tutunuyor ve cihazınız MagSafe ile şarj olurken siz iPhone’unuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

MagSafe, Apple’ın son dönemde tanıttığı en yenilikçi ürünlerden biri olsa da küçük bir eksikliği bulunuyor; şarj adaptörü. iPhone kullanıcıları, cihazlarını kablosuz bir şekilde şarj etmek için MagSafe satın aldıklarında, yanında bir de USB Type-C şarj adaptörü satın almak durumundalar. Peki, MagSafe’ten maksimum seviyede faydalanmak için hangi şarj adaptörünü almak gerekiyor dersiniz?

Zollotech adlı YouTube kanalı, Apple MagSafe’in hangi şarj adaptörüyle ne kadar hızlı şarj sağladığını test etti. Apple, lansman sırasında MagSafe’in 15W hızlı şarj sağlayacağını zaten açıklamıştı. Peki bu 15W’lık hızlı şarj, tüm şarj adaptörleri için geçerli mi? Zollotech’in gerçekleştirdiği teste göre kesinlikle değil.

Zollotech, gerçekleştirdiği şarj adaptörü testi sırasında Apple’ın yeni 20W şarj adaptörünü, eski 18W şarj adaptörünü, 96W MacBook Pro şarj adaptörünü, Anker 30W PowerPort Atom PD 1 şarj adaptörünü, Aukey 65W şarj adaptörünü, Pixel 4/5 şarj adaptörünü ve Samsung Galaxy Note20 Ultra’nın şarj adaptörünü MagSafe’e bağlayarak iPhone 12 Pro’yu şarj etmeyi denedi. Aldığı sonuçlar ise aşağıdaki gibi oldu.

MagSafe'in hangi şarj adaptörüyle daha verimli çalıştığının test edildiği video

Apple 20W şarj adaptörü - 15W

Apple 18W şarj adaptörü - 13W

96W MacBook Pro şarj adaptörü - 10W

Anker 30W PowerPort Atom PD 1 şarj adaptörü - 7.5W-10W

Aukey 65W şarj adaptörü - 8W-9W

Pixel 4/5 şarj adaptörü - 7.5W-9W

Samsung Galaxy Note 20 Ultra şarj adaptörü - 6W-7W

Görünüşe göre Apple’ın ekosistem anlayışı, şarj adaptörünün kapasitesinden bağımsız bir şekilde yeni 20W şarj adaptörünü MagSafe için en ideal şarj adaptörü haline getiriyor. Bu arada MagSafe’in mıknatısla tutunma özelliği olmadan iPhone 8 ya da iPhone 11 gibi eski iPhone modellerinin de şarj edilebildiğini hatırlatalım. Ancak eski iPhone’larda MagSafe, 15W hızlı şarjı bir kenara bırakarak yalnızca 5W şarj sunuyor.

iPhone 12 Pro kutu açılış videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz