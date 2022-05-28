HIV İçin Geliştirilen İlaç, Hafıza Kaybını Tedavi Edebilir

HIV (AIDS) için yeni ilaç geliştirmeleri devam ederken, bunlardan Maraviroc isimli bir ilacın farelerde hafıza kaybını tersine çevirdiği görüldü.

AIDS olarak bilinen HIV virüsü, insanlık için yıllardır büyük tehdit yaratıyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken, bu süreçte bazı şaşırtıcı olaylar da gerçekleşebiliyor. Nature dergisinin bu haftaki sayısında, Maraviroc isimli bir ilaç hakkında şaşırtan detay ortaya çıktı.

Fareler üzerinde test edilen Maraviroc ilacının, amacı dışında farklı bir problemi çözdüğü fark edildi. Hafıza üzerinde önemli bir restore gerçekleşmesini sağlayan ilacın, insanlar üzerinde de etkisi olduğu kanıtlandı.

Maraviroc’un hafıza kaybını restore ettiği görüldü

İlk olarak farelerde test edilen ilacın, hafıza yeteneğini artırmada önemli bir yol oynadığı görüldü. Ancak aynı durumun insanlar üzerinde de etkisi olduğu belirtildi. Tıpkı farelerde olduğu gibi ilacın, insan beyni üzerinde de sinir sistemiyle ilgili bir dizi problemde etkisi olduğu kanıtlandı.

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan California Üniversitesi'nde nöroloji başkanı Dr. S. Thomas Carmichael, ilaç hakkında; "Alzheimer hastalığında, felçte, Parkinson'da ve ayrıca omurilik yaralanmalarında bir etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, aynı anda meydana gelen anıların birbirine bağlanmasını ilişiksel bellek olarak tanımlıyor. Bu, yaşın ilerlemesiyle birlikte azalıyor ve Alzheimer hastalığı olan kişilerde neredeyse tamamen bozulabiliyor.

Maraviroc isimli ilacın geliştirilmesinde önemli rol oynayan Alcino Silva, ilişiksel bellekle ilgili problemlerin, yeni anılar oluşturmakta zorluk çekmeyen insanlarda ortaya çıkabileceğini vurguladı. Daha sonra Silva, duruma netlik kazandırmak için CRR5 adlı bir molekülü lavboratuvarına alarak birkaç test gerçekleştirdi.

Peki CCR5 molekülü nedir?

Bilmeyenler için CCR5, bağışıklık sisteminin önemli bir parçası. İnsan vücudunda bulunan CCR5, beyinde son anıları eskisinden ayırmaya yardımcı olmakla görevli. Zira bu ayrılık olmasaydı, kısa süre önceden yaşadığımız bir anı hatırlamak bile mümkün olmayabilirdi.

CCR5 molekülünün insan ile farelerde yaşlandıkça neden ilişiksel hafıza sorununa neden olduğu merak ediliyordu. Neyse ki Silva, yaptığı testler sonucunda bunun nedenini buldu. İlk testleri CCR5 engelli formunda yer alan farelerde test eden Silva, bu farelerde hatıraların bir hafta arayla birbirine bağladığı sonucuna varıldı. Ancak tipik farelerde, hatıraların sadece birkaç saat arayla birbirine bağlandığı kanıtlandı. Sonuç olarak Silva, ilacın bellek bağlantısını geri yüklediğini ve hatıralar üzerinde önemli bir payı olduğunu belirtti.Pek çok hastalık için umut vaat eden Maraviroc, uzmanlara göre; felç, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarda kullanılabilecek.