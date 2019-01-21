Facebook, Yeni Özelliği ile Change.org’a Rakip Olacak

2018 yılını büyük badirelerle atlatan Facebook, 2019 yılına girerken insanlarla arasındaki bağı kuvvetlendirmeye de çalışıyor. Bu amaçla geliştirilen yeni özellik sayesinde Facebook’ta imza kampanyaları düzenlenebilecek.

2018 yılı Facebook için hiç de iyi geçmemişti. Mark Zuckerberg yılın en çok kaybedeni ilan edilirken Facebook da en popüler sosyal medyası uygulaması unvanını WhatsApp’a kaptırmıştı. Özellikle güvenlik ihlalleri ve bilgi sızdırma skandallarla imajı oldukça sarsılan firma, insanların güvenini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Facebook’un yarın tanıtacağı yeni özelliğinin adı ise Community Actions. İlk olarak ABD’de yayınlanacak bu özellik sayesinde sanal imza kampanyaları düzenlemek, bu kampanyalara yetkilileri ve ilgili kişi ve kurumları etiketlemek, imza kampanyası alanında tartışmalar yapmak mümkün olacak. Ayrıca bir kampanya destekçileri için etkinlikler ve kaynak toplama çalışmaları yapılabilecek.

Facebook, bu özelliğin özellikle kamu yetkililerine yönelik çalışmaları hedeflediğini belirtiyor.

Facebook şu anda da toplumsal etkinlikler ve organizasyonlar için oldukça sık kullanılan bir sosyal medya aracı. 2016 yılında dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen kadın yürüyüşü de Facebook üzerinden organize edilmişti. İnsanlar çok uzun zamandır Change.org gibi siteler üzerinden bir araya gelip taleplerini bildiriyordu. Bu sayede Facebook bu konuya da ilk elden müdahale etmiş olacak.

Son birkaç yıla baktığımızda ise kötü niyetli kişilerin, Facebook’un özelliklerini kötüye kullanabildikleri net bir şekilde gözüküyor. Facebook bu konuda kullanıcı işaretleme, algoritmik karar verme sistemi ve insan denetmenler ile kontrol sağlanacağını söylüyor. Sistem tam olarak işlemeye başlamadan önce, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’i bir kampanyaya etiketlemek de mümkün değil.