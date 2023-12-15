Mark Zuckerberg'in yeni bir malikâne yaptırmak için harekete geçtiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre 270 milyon dolara mâl olacak malikâne, kıyamet sonrası dünyada hayatta kalabilecek şekilde inşa ediliyor.

Sosyal medya devi Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile ilgili yepyeni bilgiler açığa çıktı. 120 milyar doları aşan mal varlığı ile dünyanın en zengin 7. kişisi olarak kayıtlara geçen Zuckerberg'in, Hawaii'de eşine az rastlanır bir malikâne yaptırdığı iddia edildi. Zuckerberg ile Meta'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak bu malikânenin özelliklerini duyduğunuzda, küçük dilinizi yutabilirsiniz.

Edinilen bilgilere göre Mark Zuckerberg'in yeni malikânesi, 5000 metrekarelik bir yerleşke üzerine inşa ediliyor. En iyimser tahminlere göre bile 270 milyon dolar (arsa bedeli dahil) harcama yapılarak inşa edilecek bina, en az 30 yatak odasına ve her yatak odası için özel bir banyoya sahip olacak. Ancak bunlardan ötesi var.

Malikânenin enerji, su ve besin kaynağı kendi kendine yetecek

*Malikânenin inşa edileceği alandan bir görüntü.

Mark Zuckerberg'in üzerinde çalıştığı yeni proje, benzeri görülmemiş özelliklere sahip olacak. Mesela bu kampüs; enerji, su ve besin kaynakları açısından kendi kendine yetebilecek şekilde dizayn edilecek. Yani kampüs içerisinde yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkân sunulacak. Henüz yeterince şaşırtmadığımızın farkındayız. Gelin biraz daha devam edelim.

*Kampüsteki bazı binalar uzaktan görülebiliyor.

Mark Zuckerberg'in yeni oyuncağı, kıyamet sonrası hayatta kalabilecek şekilde inşa ediliyor. Bunun için Zuckerberg'in mütevazı(!) evi, yerin altında özel bir sığınağa ev sahipliği yapıyor. Betonla doldurulmuş ağır demir kapılarla ulaşılan bu sığınak, tüm yaşam malzemelerini içeriyor. Bu kapıların, evin tasarımı ile uyumlu olacağı bildiriliyor. Yani dışarıdan gelen birisi, sığınak kapılarını göremeyecek.

*5 dönümlük arazinin giriş kapısı.

Bu arada; Mark Zuckerberg'in malikânesinde bazı sahte kapılar da bulunacak. Bu kapılar, hiçbir yere açılmayacak. Buradaki tek amaç, olası bir saldırı anında kafa karıştırmak. Ayrıca binaya giriş kapılarının patlamaya dayanıklı olacağı da öğrenilen bilgiler arasında.

Malikâne ile ilgili anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.