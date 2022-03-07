Alışveriş yapmadan markalarla ilgili kampanyalardan haberdar olmak isteyenler için yeni bir uygulama geliştirildi. Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen Sıcak Fırsatlar isimli uygulama, takip listesine alınan sektör ve markalar için sunulan kampanyalardan anında haberdar olunmasını sağlıyor.

Hepimiz alışveriş yapıyoruz ve ihtiyacımız olan bir ürüne mümkün olan en düşük fiyattan ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak yüzlerce ve hatta binlerce markanın olduğu bir dünyada tüm fırsatları yakalamak ve indirimlerden faydalanmak pek de mümkün değil. Şimdi sizlere, alışveriş fırsatlarını sizler için takip edip anlık olarak bilgilendirilmenizi sağlayan bir uygulamadan bahsedeceğiz. Bu uygulama, Sıcak Fırsatlar…

iOS ve Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılabilen Sıcak Fırsatlar uygulaması, kullanıcıların kendi alanlarında etiket seçmelerini ve bu etiketler altında başlatılan kampanyalardan anında haberdar olmasını sağlıyor. Yapay zeka tarafından desteklenen sistem, sahip olduğu özellikler ile gidermek istediğiniz bir ihtiyacınız için dahil olabileceğiniz alışveriş fırsatlarını ayağınıza getiriyor.

Güncel fırsatları çevrenizle de paylaşabilirsiniz

Sıcak Fırsatlar uygulamasında sayısız etiket ve kategori bulunuyor. Örneğin bir kullanıcı; yalnızca bazı markaları takip listesine ekleyebiliyor. Ya da alışverişle ilgili bir kategorideki tüm şirketler inceleme altına alınabiliyor. Biraz daha somutlaştırmak gerekirse; Sıcak Fırsatlar’ı kullanarak bankanızın başlattığı puan kampanyalardan anında haberdar olabilir veya herhangi bir markanın indirimlerine anında ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu uygulamayı kullanarak marketlerin güncel broşürlerine ulaşabileceğinizi de belirtmek gerek.

Sıcak Fırsatlar, kullanıcıların birbirlerini takip etmelerine ve böylelikle bir ağ oluşturmalarına da yardımcı oluyor. Üstelik görüntülediğiniz fırsatlar ile ilgili yorum ve oylama yapabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak yakaladığınız bir fırsatı paylaş butonu aracılığı ile ağınızdaki diğer kişilere gönderebilirsiniz. Bu sayede yalnızca siz değil, çevrenizdekiler de yeni fırsatlardan haberdar olma imkanı yakalamış olurlar.

Eğer sizler de Sıcak Fırsatlar dünyası ile tanışmak isterseniz; uygulamanın Google Play Store sayfasına buradan, App Store sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.