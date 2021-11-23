Marketlerde Temel Gıda Ürünlerinde 'Kota' Uygulaması

Sosyal medyada karşımıza çıkan bazı görüntüler, önümüze marketlerden ilginç manzaralar serdi. Birçok market, temel gıda ürünlerinin satışına 1 adet ve 2 adet gibi sınırlamalar getirdi.

Son zamanlarda istikrarlı bir tırmanışta olan dolar, dün ve bugünkü hareketleriyle hepimizi şaşırttı. Bu yazı yazılırken 12,83 TL olan dolardaki bu artışın yaratacağı fiyat artışı zaten günlerdir korkutmaktaydı. Ekmeğin 4 TL olacağı iddiaları ve teknolojik ürünlerin fiyat artışı yaşayacağının gündeme gelmesinden hemen sonra ise marketlerde ilginç manzaralar belirmeye başladı.

Son birkaç gündür sosyal medyada marketlerde bazı ürünlerin satışlarına kota getirildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bunun yanı sıra bazı ürünlerin satışının ise bir süreliğine durdurulduğu iddia edildi. Bu durumun dolar kurundaki belirsizlikten kaynaklı bir tedarik sıkıntısından dolayı ortaya çıktığı söyleniyor. Yurdun dört bir yanından gelen market reyonu resimleri ise Twitter’ı dolduruyor.

Temel gıda ürünlerine satın alma kotası getirildi

Milyonlarca vatandaş, bugün akşam saatlerinde marketlerde ilginç uyarı levhalarıyla karşılaştı. Uyarılarda belli ürünlerin satışının bazen 1 bazen ise 2 ve 4’le sınırlandırıldığı görüldü. Söz konusu sınırlama, temel gıda olarak sınıflandırabileceğimiz yağ, şeker, un, çay ve süt gibi ürünlere getirildi. Başta sadece Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde geçerli olduğu düşünülen kota uygulaması kısa sürede birçok markette görülmeye başladı. Ancak uygulama şu anda her şubede mevcut değil.

Satışı tamamen durdurulan ürünler:

Gelen son dakika açıklamalarıyla birlikte birçok ürünün de satışının tamamen durdurulduğu ifade edildi. Dolardaki sert yükseliş, çoğunlukla ithal edilen gübre ve zirai ilaç satışlarının durmasına sebep oldu. Bazı firmaların da kendi aldığı kararlarla satışlarını durdurduğuna dair haberler ortaya çıktı. Bu iddialardan birinde bulunan Pelit Çikolata'nın, yakın zamanda yaptığı açıklamada “Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık.” ifadelerini kullandığı ortaya atıldı. Ancak şirket, bunun hemen arkasından açıklamaları yalanladı.

Twitter'da paylaşılan diğer market görüntüleri: