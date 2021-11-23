Sadece 3 Saat Önce 12 Olan Dolar, 13 TL’yi Geçti

Bu sabah 11,35 ile açılış yapan dolar/TL paritesi, saat 11'de 12'yi aştı. Fakat bunun üzerinden henüz birkaç saat bile geçmişken bir dolar, 13,46 seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı.

Son haftalarda dolardaki yükseliş durdurulamıyor. Bundan 11 gün önce 10 TL seviyesini aşarak tarihi bir rekora imza atan dolar, 4 gün önce 11 TL’yi aşmış, bugün de 12 TL’yi aşarak yeni bir rekora imza atmıştı. Fakat 12’yi aşmasının üzerinden henüz birkaç saat bile geçmemişken dolar, TL karşısında 13 seviyesini de aştı.

Saat 15.20’de 12,86 TL seviyesinde olan dolar kuru, saat 15.30’da Investing verilerine göre 13,46 seviyesini gördü. Böylelikle dolar, TL karşısında yalnızca 10 dakika içinde 60 kuruş değer kazandı. Saat 11’den bu yanaysa dolar, TL karşısında 146 kuruş değer kazandı.

Dolar, bugünü 11,35 seviyesinden açtı ve (şu anlık) en yüksek 13,46 seviyesini gördü. Bir başka deyişle dolar, yarım gün bile geçmeden 2,11 TL değer kazandı.