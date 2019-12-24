MarkeTech, 27 Aralık'ta Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde

Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan MarkeTech etkinliği, sektörün önemli isimlerinin katılımlarıyla 27 Aralık'ta katılımcılarına kapılarını açacak.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (MieS) tarafından düzenlenen MarkeTech etkinliği, 27 Aralık’ta Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde saat 10.00’da #RunToTheFuture mottosuyla katılımcılarla buluşuyor.

Pazarlama ve teknoloji dünyasındaki öncü isimler, MarkeTech’te bir araya gelerek tecrübelerini aktaracaklar. Etkinliğe katılacak isimlerden bazıları şu şekilde:

Mustafa İçil / Strateji ve İnovasyon Danışmanı

İhsan Özçıtak / Deeper – Yönetici Ortağı

Gökhan Say / CEO-Innovera

Eda Ocak / ThinkNeuro - Ortağı

Ali Sermet Taşdöğen / DijitalPara – Sahibi

Etkinlik boyunca “dijital dönüşüm, davranışçı pazarlama, siber güvenlik, nöropazarlama ve blockchain” gibi pazarlama ve teknolojinin önemli konularından bahsedilecek.

Kariyerini pazarlama ve teknoloji üzerine inşa etmeyi düşünen veya halihazırda pazarlama alanında çalışmakta olan nispeten tecrübesiz katılımcılar, MarkeTech’e hangi konuların üzerine düşmeleri gerektiğini öğrenecekler.

Tüm bunların yanında network ortamı, fuaye alanı, çekilişleri ve ikramları ile dopdolu bir etkinlik, katılımcıları bekliyor. Bu önemli etkinliğe kayıt yaptırmak için buraya tıklayabilirsiniz.