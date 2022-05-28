Yerli Uzay Aracının Ay'a Ne Zaman İneceği Açıklandı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yerli uzay aracının tasarımının neredeyse hazır olduğunu açıkladı. Aracın ne zaman Ay'a iniş yapacağı ile ilgili de konuşan Yıldırım, bunun için 2029'u işaret etti.

Uzay konusundaki adımlar, dünyanın birçok ülkesinde hız kesmeden sürdüğü gibi Türkiye’de de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) 2023’te gönderileceğini açıklamıştı. Bunun ardından da belli şartların bulunduğu insanların uzaya gitmek için başvuru yapabileceği aktarılmıştı.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin Ay’a gitme, uzay aracı üretme gibi hedefleri de bulunuyor. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere Türkiye Uzay Ajansı (TUA) geçtiğimiz aylarda Ay’a iniş yapacak roketin itki sistemini tanıtmıştı. Şimdi ise TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, yerli uzay aracı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Tasarımı neredeyse hazır, 2029’da Ay’a iniş yapacak”

Yıldırım, yaptığı açıklamalarda Ay’a gitmesi beklenen uzay aracının tasarımının hazır olmak üzere olduğunu kaydetti. TUA Başkanı ayrıca aracın imalatının haziran sonunda başlayacağını sözlerine ekledi. Aracın üç aşamalı bir tasarım sürecinden geçtiğini söyleyen Yıldırım, aracın tasarımının TÜBİTAK UZAY tarafından yapıldığını ve tamamen milli altyapı ile dizayn edildiğini ifade etti.

Bunun yanı sıra aracın motorunun %100 yerli, toplamının ise %70 yerli olacağı belirtildi. Yıldırım, 3 gün boyunca Ay’a yolculuk edeceği belirtilen aracın hibrit iticilere sahip olacağını da aktararak “Hibrit motorda dünya lideriyiz” ifadelerini kullandı. Ay’a gidecek araçta mürettebat olmayacağını söyleyen TUA Başkanı, otonom aracın 2,5 ton ağırlığında 50-60 kilogramlık kargo kapasitesine sahip olacağını ekledi.

Yıldırım son olarak aracın Ay’a inişi için de tarih verdi. Milli Uzay Projesi’ne dikkat çeken 61 yaşındaki başkan, 2029 yılında Ay’a yumuşak iniş yapılacağını söyledi. Yumuşak iniş görevindeki yerli fırlatma sistemini ROKETSAN’ın geliştireceği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.