Sony, PlayStation Plus abonelerine her ay ücretsiz oyun dağıtmasının yanı sıra aynı zamanda PlayStation Plus kütüphanesine de yeni oyunlar ekliyor. Bugün de Mart ayında kütüphaneye katılacak yeni oyunlar belli oldu.
Sony'nin popüler abonelik hizmeti PlayStation Plus, her ay birkaç adet ücretsiz oyun vermesinin yanı sıra yüzlerce oyundan oluşan kütüphaneye erişmenize izin veriyor.
Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek en dikkat çeken oyun EA imzalı UFC 5. Kütüphaneye eklenecek oyunların toplam fiyatı ise tam 10.719 TL değerinde.
Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar
- UFC 5 | PS5
- Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5
- Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4
- Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5
- Arcade Paradise | PS4, PS5
- Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5
- You Suck at Parking | PS4, PS5
- Syberia – The World Before | PS4, PS5