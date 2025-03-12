Oyun fiyatları korkunç seviyelere geldiği için oyunseverler sürekli indirim kampanyaları kovalıyordu. 3-4 bin TL’ye varan fiyatlara oyun satılan PlayStation’da da bu durumu görüyorduk. Şimdi ise platformdan kullanıcıları sevindirecek bir hamle geldi.
PlayStation Store’da “Mega Mart” indirimleri resmen başladı. Kampanyada büyük oyunlar da dahil binlerce yapımda %80-90’lara varan indirimler sunuluyor. İndirimin 27 Mart'a kadar devam edeceğini ekleyelim. Eğer PlayStation sahibiyseniz ve uygun fiyata oyun kovalıyorsanız kesinlikle bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı yapımlara ulaşabilirsiniz.
PlayStation Mega Mart indiriminde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 25
|2.899 TL
|869,99 TL (%70)
|Diablo IV
|1.799,99 TL
|989,99 TL (%45)
|Silent Hill 2
|2.499 TL
|1.749,30 TL (%30)
|Star Wars Jedi: Survivor
|2.900 TL
|725 TL (%75)
|Gran Turismo 7
|1.999 TL
|999,50 TL (%50)
|God of War Ragnarök
|2.799 TL
|1.399,50 TL (%50)
|Call of Duty Modern Warfare
|2.159,99 TL
|712,79 TL (%67)
|Assassin's Creed Mirage
|1.049 TL
|419,60 TL (%60)
|Rainbow Six Siege
|749 TL
|149,80 TL (%80)
|Stardew Valley
|489 TL
|244,50 TL (%50)
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL (%90)
|Dead Island 2
|1.749 TL
|699,60 TL (%60)
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|959 TL
|239,75 TL (%75)
|Resident Evil 2
|1.399 TL
|349,75 TL (%75)
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|1.049 TL
|314,70 TL (%70)
Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.