PlayStation Store'da "Mega Mart" indirimleri başladı, binlerce oyun devasa indirime girdi. İşte fiyatı sağlam düşen yapımlar.

Oyun fiyatları korkunç seviyelere geldiği için oyunseverler sürekli indirim kampanyaları kovalıyordu. 3-4 bin TL’ye varan fiyatlara oyun satılan PlayStation’da da bu durumu görüyorduk. Şimdi ise platformdan kullanıcıları sevindirecek bir hamle geldi.

PlayStation Store’da “Mega Mart” indirimleri resmen başladı. Kampanyada büyük oyunlar da dahil binlerce yapımda %80-90’lara varan indirimler sunuluyor. İndirimin 27 Mart'a kadar devam edeceğini ekleyelim. Eğer PlayStation sahibiyseniz ve uygun fiyata oyun kovalıyorsanız kesinlikle bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı yapımlara ulaşabilirsiniz.

PlayStation Mega Mart indiriminde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 25 2.899 TL 869,99 TL (%70) Diablo IV 1.799,99 TL 989,99 TL (%45) Silent Hill 2 2.499 TL 1.749,30 TL (%30) Star Wars Jedi: Survivor 2.900 TL 725 TL (%75) Gran Turismo 7 1.999 TL 999,50 TL (%50) God of War Ragnarök 2.799 TL 1.399,50 TL (%50) Call of Duty Modern Warfare 2.159,99 TL 712,79 TL (%67) Assassin's Creed Mirage 1.049 TL 419,60 TL (%60) Rainbow Six Siege 749 TL 149,80 TL (%80) Stardew Valley 489 TL 244,50 TL (%50) Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL (%90) Dead Island 2 1.749 TL 699,60 TL (%60) Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 959 TL 239,75 TL (%75) Resident Evil 2 1.399 TL 349,75 TL (%75) Hellblade: Senua's Sacrifice 1.049 TL 314,70 TL (%70)

Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.