Scooter Hizmeti Martı'da Kullanıcı Verileri Sızdırıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti Martı'da veri ihlali yaşandığını açıkladı. Yetkisiz kişiler tarafından verilerin sızdırıldığını aktaran kurum, ihlalden kaç kişinin etkilendiğinin şu an için bilinmediğini de sözlerine ekledi.

Teknolojinin gelişmesiyle neredeyse tüm dünyanın dijital ortamları kullanmaya başladığını söylemek yanlış olmaz. Birçok sektörden şirketler, insanların dijital yollarla hizmetlerine ulaşmasını sağlıyor. Tabii ki bu durum, kullanıcıların bilgilerini bu ortamlara eklemesi sebebiyle birçok sorunu beraberinde getiriyor. Kişisel verilerin ihlali de bu sorunların belki de en büyüğü.

Şimdi de ülkemizde birçok ilde hizmet veren elektrikli scooter paylaşım sistemi Martı’da bu tarz bir durum yaşandığı duyuruldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamayla vatandaşların gündelik hayatında oldukça fazla kullandığı scooter hizmeti Martı’da veri ihlali yaşandığını kaydetti.

Kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor

KVKK tarafından paylaşılan açıklamalarda, Martı İleri Teknoloji AŞ tarafından kuruma iletilen bildiride kullanıcı verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişildiği aktarıldı. İhlalin 27 Şubat 2022 Pazar günü gönderilen bir e-posta ile tespit edildiğini aktaran kurum, kaç kişinin bu ihlalden etkilendiğinin belli olmadığını da internet sitesi üzerinden yapılan açıklamalarına ekledi. KVKK’nın Martı tarafından sağlanan veri ihlal bildirimi ile ilgili özetinde ise;

Veri sorumlusu sistemlerine yetkisiz kişi/kişiler tarafından erişilmesi suretiyle veri ihlalinin gerçekleştiği,

erişilmesi suretiyle veri ihlalinin gerçekleştiği, Veri ihlalinin yetkisiz erişen kişi/kişiler tarafından iletilen e-posta üzerine 27.02.2022 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve kişi sayısının henüz belirlenemediği ,

, İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin henüz belirlenemediği

İhlalin kaynağı ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların devam ettiği ifadeleri kullanıldı.

Gittikçe popülerleşen Martı, Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem’in tarafından 2017 yılında kuruldu. Trafikten bıkan insanlara elektrikli scooter hizmeti sunmayı hedefleyen bu girişim, başladığı yıldan bu yana ülke çapında birçok şehre yayılmayı başardı ve milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Elektrikli scooter’ların kullanılması da Martı’nın çevre dostu bir ulaşım seçeneği olmasını sağladı.