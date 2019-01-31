James Gunn'ın Suicide Squad 2'yi Yöneteceği Kesinleşti

Guardians of the Galaxy serisinin yönetmeni James Gunn, Suicide Squad 2'nin senaryosunu yazmaya ve yönetmeye hazırlanıyor. Marvel ve Disney ile yollarını ayırdıktan sonra ilk kez film yönetecek olan James Gunn'ın yöneteceği Suicide Squad 2'nin Ağustos 2021'de vizyonda olması bekleniyor.

Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) serisinin yönetmeni James Gunn, Suicide Squad (İntihar Timi) serisinin ikinci filminin senaryosunu yazmaya hazırlanıyor. Buna ek olarak Gunn'ın aynı zamanda filmi yönetebileceği de ihtimaller ve söylentiler arasında. Hollywood Reporter'ın haberine göre James Gunn, Suicide Squad 2'yi yönetmek için imzayı attı bile.

Disney, geçtiğimiz yıl James Gunn ile bağlarını koparmıştı. Bu ayrılığın sebebi ise Gunn'ın Twitter hesabında yıllar önce paylaştığı aşırı sağcı tweetler olmuştu.

Yayınlanan haberlere göre, Suicide Squad'ın ikinci filminde ilk filmden daha farklı bir karakter grubuna şahit olacağız. James Gunn'ın gelişiyle birlikte projenin Gunn'ın eski filmleriyle aynı titizlikte çekileceği düşünülüyor. Joker hayranları için ise henüz bir gelişme yok çünkü Suicide Squad 2'de Jared Leto'nun yer alıp almayacağı belli değil.

Merakla beklenen Suicide Squad 2'nin vizyon tarihi şimdilik Ağustos 2021 olarak belirtildi ancak ilerleyen zamanlarda bu tarihte değişiklikler yapılabilir.