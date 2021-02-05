Türkiye'de çekimleri devam eden uluslararası filmler hakkında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı, Marvel'ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya'da çekildiğini aktardı.

Katıldığı bir canlı yayında sinema ve tiyatrolarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili de bilgiler paylaştı. Bakan Ersoy, büyük bütçeli uluslararası filmlerin Türkiye’de çekilmesinin yerel sektöre de büyük katkı sağladığını ifade etti.

Hollywood’un en ünlü isimlerinden Jason Statham’ın başrolde yer aldığı Five Eyes filminin setine gerçekleştirdiği ziyaretten de bahseden Bakan Ersoy, “Bu aslında bizim bir seneden fazladır üzerinde çalıştığımız projelerden bir tanesi. Projenin meyvelerini topluyoruz. 'Yabancı film yapım desteği' adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Dünyanın birçok ülkesinde de olan bir yasa. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar. Romanya'da, Bulgaristan'da ve Arap ülkelerinde de var” ifadelerini kullandı.

Ant-Man, Kapadokya'da çekiliyor

Ülkemizde çekimleri devam eden bir başka Hollywood yapımından daha bahseden Bakan Ersoy, “Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye'ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye'de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz. Buradaki prodüksiyon firmalarında Türk oyuncular da oluyor.

Figüranından tutun en üst seviyedeki oyuncu da görev alabiliyor. Yerel prodüksiyon firmaları da iş yapıyorlar. En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye'de harcanıyor. Sanayi sitesindeki ustadan tutun da oyunculara kadar birçok kişi bundan etkileniyor. Şu an 'Ant-Man' var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.

Türkiye’nin film sektörü için doğal bir platoya sahip olduğunu ancak bunun tanıtılması gerektiğini aktaran Bakan Ersoy, “Bunun için de ünlü film yapımcılarının Türkiye'de film çekmesini ve onların izlenimlerini diğer yapımcılarla paylaşmasını sağlamanız gerekiyor. Kanun aslında 'gel' kısmı için. Mesela Antalya gün ışığından en uzun süreli ve en iyi yararlanan yerlerden biri dünyadaki. Bunlar Türkiye için bir avantaj ve film sektörü için çok önemli bir konu” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi dünya sinemasına tanıtmak adına Sinema Genel Müdürlüğü ile birlikte “filminginturkey” adlı bir internet sitesi hayata geçirdiklerinden de bahseden Bakan Ersoy, “Bu sitenin içinde Sinema Genel Müdürlüğümüzden bir ekip, yabancı yapım firmalarının Türkiye'deki işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için çalışıyor. Yurt dışından bilmediğiniz bir ülkeye geliyorsunuz ve çok fazla bürokrasi var. Yurt dışından devamlı sanatçı ve ekipman getiriyorsunuz. İşte bu bürokrasiyi o kadar hızlandırdık ki inanamıyorlar.

Kendi ülkelerinde film çeker gibi şu anda Türkiye'de film çekiyorlar. Bu da işin cazip noktalarından biri. Biz ünlü prodüktörlerle Türkiye'ye geldikleri zaman Anadolu'daki gezecekleri yerleri organize ediyoruz. 'filminginturkey' web sitesinden tespit ediyorlar. Buraya geldikleri zaman da gösteriyoruz. Artık onlar istekli oluyor ve 'Burada daha fazla iş yapalım' diyorlar.” dedi.