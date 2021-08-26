Marvel'ın Yeni Oyunu 'Midnight Suns' Duyuruldu [Video]

Dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden Gamescom'da, Marvel evreninde geçen yeni strateji oyunu Marvel's Midnight Suns duyuruldu. Marvel çizgi romanlarında geçen neredeyse tüm kahramanlara yer verilecek oyun, 2022 yılında piyasaya sürülecek.

Pandeminin negatif etkilerini üzerinden hızlı bir şekilde atmayı başaran Marvel, vizyona girecek yapımların dışında 2022 yılında piyasaya sürülecek yeni bir oyun üzerinde de çalışıyor. Marvel's Midnight Suns adı verilen bu yeni oyun, Marvel ve XCOM: Enemy Unknown ve XCOM 2'nin tasarımcısı Jake Solomon iş birliği ile yapılacak.

Marvel'ın yeni strateji oyununun en büyük özelliklerinden birisi, daha önce hiç birlikte çalışmamış süper kahramanların ve kötü karakterlerin bir arada yer alacak olmaları. Oyuncuların Wolverine, Iron Man, Doctor Strange ve Robbie Reyes gibi karakterleri oynayabileceği yeni oyunun, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC (Steam ve Epic Game Store), Xbox One ve Xbox Series X'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Marvel's Midnight Suns'ın ilk fragmanı:

Midnight Suns, adından da anlaşılacağı üzere Marvel'ın Rise of the Midnight Sons adlı çizgi romanından esinlenilmiş. Çizgi romanda, Dr. Strange, Frank Drake, Morbius, Jonny Blaze ve Blade gibi karakterler bir araya gelerek, dünyayı ele geçirmek isteyen ve şeytanların annesi olarak anılan Lilith'i durdurmaya çalışıyor. Jake Solomon'un yaptığı açıklamaya göre oyunun amacı da tıpkı çizgi romanda olduğu dibi önce düşmanları, en sonunda da Lilith'i yenmek olacak.

Marvel, Midnight Suns ile birlikte tamamen bu oyun için kurguladıkları yeni karakteri Hunter'ı da tanıtacak. Oyuncular, oyuna Hunter'ı kontrol ederek başlayacak ve yanında üç süper kahramanla birlikte sıra tabanlı görevleri yerine getirmeye çalışacak. Solomon'un yapmış olduğu açıklamaya göre Hunter, süper kahramanların gücünü yansıtan ışık gücü ve kötü karakterlerin gücünü yansıtan karanlık da dahil olmak üzere 40 farklı doğaüstü güce sahip olacak. Oyuncular, bu güçleri kendi istekleri doğrultusunda özelleştirebilecekler.

Daha önceki oyunlarda gördüğümüzün aksine Marvel's Midnight Suns'da kalıcı ölüm yok. Solomons'un yaptığı açıklamalara göre oyuncular, düşmana karşı canlarını kurtarmak için savaşan bir askerin fantezisini yaşayacak ve Marvel'da görmeye alışkın olduğumuz lazer silahlarından çok daha etkili silahlarla aynı anda birden fazla düşmanı alt edebilecekler. Aynı zamanda oyunun karargahı olacak The Abbey arazisini keşfedebilecek ve burada diğer süper kahramanlarla yakınlık kurabilecekler.