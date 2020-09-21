Emmy Ödülleri kapsamında bir tanıtım videosu oluşturan Disney+ ekibi, yaklaşmakta olan dizisi WandaVision'ı gösterdi. Wanda Maximoff ve Vision isimli kurgusal karakterlere odaklanan sitcom dizisi, Marvel hayranlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Pek çok sinemaseverin yakından takip ettiği Marvel Sinematik Evreni, COVID-19 nedeniyle bu yıl ciddi anlamda zorlandı. Ancak yaşanan zorluklara rağmen Marvel hayranları, 2020 yılının sonunda yeni bir diziyle tanışacaklar gibi görünüyor. "WandaVision" isimli dizi, yaşanan son gelişmelere göre gecikmeyecek ve Disney+ aracılığıyla Marvel hayranlarının beğenisine sunulacak.

Dün akşam, sinema sektörünün önemli ödüllerinden bir tanesi olan Emmy Ödülleri gerçekleştirildi. Sinemaseverlerin yakından takip etiği etkinlik, Disney+ ekibinin hazırlamış olduğu tanıtım videosuyla daha da zenginleşti. Tanıtım videosu, 2020 yılı sonunda tanışma imkanı yakalayacağımız WandaVision'dan ilk detayları veriyor.

WandaVision için oluşturulan tanıtım videosunda, dizinin çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapılmıyor. Ancak dizinin 2020 sonunda çıkacağı şimdiki koşullarda kesinleşmiş durumda. Edinilen bilgilere göre dizi ekibi, COVID-19 salgını nedeniyle birkaç hafta öncesine kadar hiçbir şey yapamamışlar. Hatta bu yüzden dizinin erteleneceği bile düşünülmüş. Ancak neyse ki böylesi bir durum gerçekleşmeyecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak WandaVision, klasik bir sitcom dizisi. Ancak bu diziyi Marvel Sinematik Evreni'ne uyarlayıp karakterlerin süper güçlerinin olduğunu düşünecek olursanız, bu klasik sitcomun benzersiz olacağı aşikar. Dizinin baş karakterleri ise Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ve Vision (Paul Bettany) olarak bilinen süper kahramanlar olarak karşımıza çıkıyor.

Yaklaşmakta olan projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Elizabeth Olsen, "Scarlet Witch" isimli kurgusal karakterleri bilen Marvel hayranlarının çok heyecanlanacağını ifade ediyor. Dizinin, Wanda Maximoff'un neden aslında Scarlet Witch olduğuna odaklandığını söyleyen Olsen, dizinin ilgi çekici olacağını sözlerine ekliyor.

Bu arada dizinin karakterleri arasında Elizabeth Olsen ve Paul Bettany'ye ek olarak Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park ve Teyonah Parris gibi isimler eşlik edecek. Dizinin neler sunacağı şu an için tam anlamıyla bilinmiyor olsa da sinemaseverler, yeni sitcomu çok beğenecekler gibi görünüyor. Dilerseniz artık sizleri, WandaVision için hazırlanan tanıtım videosuyla baş başa bırakalım.

WandaVision için hazırlanan fragman