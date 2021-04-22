Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen THODEX borsası ile ilgili harekete geçti. Bakanlık bünyesinde çalışan MASAK, THODEX'in Türkiye'deki tüm hesaplarına bloke kararı aldı. Bu karar, borsanın parasının hareket edemez hale geldiğini ortaya koyuyor.

Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX'te yaşanan olaylar, Hazine ve Maliye Bakanlığını da harekete geçirdi. Edinilen son dakika bilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan "Mali Suçları Araştırma Kurulu" (MASAK), THODEX'in Türkiye'deki tüm hesaplarına bloke koydu. Yani kurumsal hesaplarda beklemede olan bir para var ise bu para an itibarıyla hareket edemez duruma getirildi. Bu işlemin dün itibarıyla gerçekleştirilmiş olması, vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatmış gibi görünüyor.

THODEX isimli borsayla ilgili çok çarpıcı iddialar var. Örneğin borsa CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar değerinde kripto parayla kaçtığı iddia ediliyor. Özer'se bu iddiaları defalarca reddetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen suç duyuruları ise Özer'in hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem başlatılmasına karar verildi. Elbette şu an için ne bu suçlamalar ne de bu iddialar doğrulanabilmiş değil. Zaten Özer'in kendisi de Türkiye sınırları içerisinde değil.

Soruşturma için gizlilik kararı aldırıldı

Olayların çığrından çıkması üzerine çalışmalarını titizlikle yürütmek isteyen savcılık yetkilileri, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar liderliğinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu bağlamda soruşturma için gizlilik, el koyma ve arama yapma kararı aldırılmış durumda.

Yaşanan olayın doğrudan dolandırıcılıkla bağdaştırılmasının en büyük nedeni, THODEX CEO'sunun dün akşam saatlerinde Türkiye dışına çıkmış olması. Edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer, an itibarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunuyor. Ancak orada ne yaptığı bilinmiyor. Öte yandan Özer, suçlamaları reddettiği bir açıklamada Türkiye'ye döneceğini söylüyor.