Maske Takmanın Çocuk Sağlığına ve Gelişimine Etkisi Var mı?

ABD'li bilim insanları, maske kullanımı ile çocuk sağlığı ve gelişimi arasında hiçbir bağ kurulamadığını açıkladılar. Bu nedenle; çocukların özellikle de okullarda maske kullanması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, COVID-19'a yakalanmanın daha tehlikeli sonuçları olabileceğini ifade ediyorlar.

COVID-19 pandemisinin başladığı ilk günden beri hiçbir bilimsel dayanağı olmayan sayısız iddia var. Bu iddialar kimi zaman hastalığın planlı bir durum olduğuyla ilgiliyken, kimi zaman aşı kimi zamansa maske kullanımıyla ilgili çeşitli hurafeler yayılabiliyor. ABD'den gelen son haberler ise maske kullanımının çocuk gelişimiyle ilgisinin olmadığını gözler önüne serdi. Yani maskeye karşı olan insanların bir tezi daha çürütüldü.

Mayo Clinic isimli çocuk sağlık merkezinde enfeksiyon kontrol uzmanı olarak görev yapan Dr. Emily Levy, "Maskelerin gelişimsel etkileri olmadığından emin değiliz, ancak bulaşmayı durdurmaya çalışmamanın olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı. Üstelik yalnızca bu değil. Arizona'da 166 okulda yapılan bir araştırmaya göre maske kullanılmayan okullarda görülen COVID-19 vakalarının sayısı, maske kullanımının zorunlu olduğu okulların iki katına çıkmış durumda.

Maske, okullardaki güvenliği sağlamanın en güçlü adımlarından biri

ABD, okullarda maske kullanılmamasına adeta savaş açmış durumda. Zira konuyla ilgili başka bir açıklama da Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden Dr. Joshua Schaffzin tarafından yapıldı. Schaffzin, bugüne kadar yapılmış çok sayıda araştırma olduğunu, maskenin okullardaki güvenliği sağlama noktasında en önemli tedbirlerden bir tanesi olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanları, konuyla ilgili açıklamalarında ortak bir hususta birleşiyorlar. Bu husus, maskenin çocukların sağlığına hiçbir zararının olmadığı. En azından şu ana dek yapılan araştırmalar, maske ile çocuk sağlığı ya da gelişimi arasında hiçbir bağ olmadığını gözler önüne sermiş durumda...