Efsanevi Oyun Max Payne Unreal Engine 5 ile Tasarlandı

Rockstar ve Remedy efsanevi oyun Max Payne’i remake olarak yeniden oyun severlerle buluşturacağını açıklamıştı. TeaserPlay isimli bir YouTube kanalı oyunu Unreal Engine 5 ile yeniden tasarladı ve oyunun hayranlarından tam not aldı.

Geçtiğimiz aylarda Rockstar ve Remedy, 2001 yılında piyasaya sürülen efsane oyun serisi Max Payne’in remake’i için ortak bir çalışma yürüteceklerini ve serinin ilk iki oyununu kapsayacak bir remake geliştireceklerini açıklamıştı. Max Payne ve Max Payne 2: The Fall of Max Payne'i kapsayacak olan remake, oyunun hayranları tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Hatta hayranlar o kadar sevinmişti ki Remedy’nin sitesi çökmüştü.

TeaserPlay isimli bir YouTube kanalı, Max Payne’i Unreal Engine 5 ile yeniden tasarladı ve hesabında tanıtım videosunu paylaştı. Unreal Engine 5 ile yeniden hayranlara sunulacak oyunun nasıl olacağını betimleyen kanal, konsept fragmanıyla oyunculardan büyük beğeni ve olumlu yorum aldı. Oldukça iyi görünen fragmanda oyunun Nanite, Screen Space Ray Tracing ve Global Illumination gibi üst düzey grafik özelliklerine sahip olduğu gözüküyor.

Oyundaki karakter, Max Payne’in film karakterlerinden esinlenilerek tasarlandı

Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunun konsept fragmanında ana karakter, Max Payne’in klasikleşmiş, herkesçe bilinen mekanlarında dolanıyor. Ayrıca TeaserPlay, karakteri tasarlarken filmlerde Max Payne’i canlandıran Sam Lake ve James McCaffrey’in karışımından esinlenerek bir tasarım yaptığını açıkladı.

Elbette, bu yalnızca bir hayran konsepti ve remeka için bir resmi fragman değil. Ancak bu video, sevilen oyunun şu an oyun severlerle buluşsa nasıl görünebileceğine dair bir izlenim veriyor. Daha önce açıklandığı gibi, Rockstar ve Remedy’nin geliştireceği remake, Remedy’ni kendi oyun motorunda çalışacak. Max Payne 1 ve 2 remake'leri şu anda konsept geliştirme aşamasında ve PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'de yayınlanması planlanıyor. Oyunun ne zaman oyun severlere sunulacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Max Payne videosu: