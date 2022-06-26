Maymun Çiçeğinin Hızla Mutasyona Uğradığı Keşfedildi

Yeni bir araştırmaya göre maymun çiçeği virüsünün normalde beklenenden çok daha hızlı bir oranda mutasyona uğruyor ve bir hızlandırılmış evrim döneminden geçiyor ortaya çıkardı.

COVID-19 belasından kurtulmaya başladığımız sıralarda Mayıs ayında Afrika’da tespit edilen Maymun Çiçeği virüsü hepimizi bezdirmişti. İlk başlarda önlemi çabuk alınan ve yine bir pandemi gerektirmeyen bir virüs olan maymun çiçeği, 48 ülkede 3.500’den fazla kişiye bulaşmıştı.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Maymun Çiçeği virüsü, bilim insanlarının tahmin ettiğinden çok daha hızlı bir şekilde mutasyona uğruyor. Sebebi ise bir hızlandırılmış evrim sürecine girmesi. Peki bu ne demek? Gelin bakalım.

Maymun çiçeği virüsü beklenenden daha hızlı yayılabilir

Araştırmayı yapan bilim insanları, Maymun Çiçeği gibi virüslerin 1 yıl içerisinde genellikle ikiden fazla mutasyona uğramadığını ancak bu virüsün şu anda 50 farklı mutasyonu olduğunu keşfettiklerini belirttiler.

Bu da demek oluyor ki çözümü geliştirilmesi gereken 50 farklı mutasyon mevcut. Tabii bu çözümler geliştirilene kadar eğer önlemler alınmazsa maymun çiçeği virüsü çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Aslında bugün sabah saatlerinde sizlerle Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘virüsün acil durum arz etmediği’ yönünde yaptığı bir açıklamayı paylaşmıştık.

Eğer araştırmacıların bulguları doğruysa bu, Dünya Sağlık Örgütü ile ters düşüyor demektir. Dilerseniz yapılan araştırmanın detaylarının bulunduğu kaynağa buradan göz atabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.