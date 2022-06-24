Maymun Çiçeği Virüsü İçin Küresel Acil Durum İlan Edilebilir

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü nedeniyle toplantı yaptı. Bu toplantıda, hastalığın "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" kategorisine alınıp alınmayacağı görüşüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), birkaç aydır zaman zaman gündeme gelen maymun çiçeği virüsü ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. DSÖ Acil Durum Komitesi tarafından gerçekleştirilen bu toplantıda, maymun çiçeği hastalığının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği görüşüldü. Komite, salgın ile ilgili tavsiyesini birkaç gün içerisinde DSÖ üst yönetimine bildirecek.

DSÖ Acil Durum Komitesi'nin toplantısından net bir karar çıkmadığını söyleyebiliriz. Hatta önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı daha yapılacak ve bu toplantıda yine maymun çiçeği salgınının üzerine düşülecek. Daha önceki dönemlerde yapılan açıklamalar, salgının geri plana atılmasına yol açmıştı ancak DSÖ'den çıkacak karar, önümüzdeki günler için belirleyici olabilir gibi görünüyor.

Maymun çiçeği salgınında son durum ne?

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, gerçekleştirilen toplantıdan sonra kamuoyu bilgilendirmesi yaptı. Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamalara göre bugüne kadar 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildi. Ayrıca 2022'nin başından beri Orta Afrika'daki 70 kişi, maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

"Bu hastalığın nasıl yayıldığını tamamen öğrenmek kritik önem taşımaktadır." ifadelerini kullanan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu açıklamasının nedenlerini de açıkladı. Öyle ki virüs, bazı ülkelerde bir anda ve ilk kez görülmeye başladı. Üstelik önceki yaygın inanış, hastalığın erkekleri etkilediği yönündeydi. Ancak bu da değişti. Ghebreyesus, Nijerya'daki vakaların çoğunun kadın olduğunu belirtti...