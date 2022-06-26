Dünya Sağlık Örgütü'nden Beklenen Acil Durum Açıklaması Geld

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir süredir tüm dünyanın gündeminde olan maymun çiçeği virüsüyle ilgili beklenen acil durum açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada virüsün şu an için 'acil durum' niteliği taşımadığı ancak endişelerin devam ettiği ve yoğun müdahale çabalarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir süredir gündemde olan maymun çiçeği virüsüyle ilgili sıklıkla açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz gün de sizlerle DSÖ'nün küresel acil durum ilan edebileceğini sizlerle paylaşmıştık.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilebilecek en üst seviye alarm sistemi olan 'Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu'yla ilgili bugün beklenen açıklama geldi.

Virüsün şu an için acil durum oluşturmadığı belirtildi

2007'den bu yana Dünya Sağlık Örgütü tarafından yalnızca altı salgın için küresel çapta acil durum ilan edilmişti. Geçtiğimiz gün toplanan komiteden maymun çiçeği için de benzer bir haber gelmesi bekleniyordu. Nihayet beklenen haber geldi. DSÖ virüsün şimdilik bir 'acil durum' niteliği taşımadığını bildirdi.

Ancak bu sözlerle birlikte gelen diğer açıklamalar ise virüsün hala ciddi derecede yayılmaya devam ettiğini gösterdi. DSÖ, yayılmanın kontrol altına alınması için yoğun müdahale çabalarına ihtiyaç duyduklarını ve virüsün daha fazla yayılmasından büyük endişe duyduklarını açıkladı.

DSÖ, özellikle fazla gelişmemiş olan ülkelerde virüsün çok daha hızlı bir şekilde yayıldığını ve gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğinin tekrar altını çizdi. Açıklamanın devamında ise komitenin ilerleyen haftalarda tekrar toplanacağı ve daha fazla bilgi edinilerek tavsiyelerin yeniden gözden geçirileceği bildirildi.