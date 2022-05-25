Maymun Çiçeği Virüsü Görülen Ülke Sayısı 21 Oldu

Üç ülke daha maymun çiçeği vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu ülkeler Çekya, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak karşımıza çıktı. Böylelikle vaka görülen ülke sayısı toplamda 21 oldu.

Son birkaç yıldır boğuştuğumuz COVID-19 salgını tam da bitiyor derken "Yeni bir pandemi mi başlıyor?" endişesi yaratan maymun çiçeği virüsü ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez de Çekya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya, ilk maymun çiçeği vakalarını bildirdi. Böylelikle vakaların görüldüğü ülke sayısı toplamda 21'e ulaşmış oldu. Türkiye'de ise şu an için açıklanmış bir vaka bile yok.

Bugüne kadar tespit edilmiş olan vakaların çok ciddi bir bölümü, Orta ve Güney Afrika'ya yapılan seyahatlerden sonra görülmesiyle ön plana çıkıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bildirilen vakada da bu durum görüldü. Ancak Çekya ve Slovenya, hastanın hikayesi ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Gelen son verilerle birlikte dünya genelinde 237 maymun çiçeği vakası bildirilmiş oldu. Bu sayının muhtemelen daha da artacağı ancak bir pandemiye yol açmayacağı ifade ediliyor.

5 ila 21 gün aralığında sürüyor

Maymun çiçeği hastalığı, 5 ila 21 gün boyunca semptom gösterebilen bir yapıya sahip. Hastalığın en bilindik belirtileri ise ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, titreme, halsizlik ve vücuttaki lekeler. Uzmanlar, bu hastalıktan korunmak için herkesin aşı olmasına gerek olmadığını, yalnızca virüs kapmış olanların aşı olmalarının yeterli olacağını belirtiyorlar. Açıklamalara göre maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında çok kolay bir şekilde yayılmıyor.

Sağlık otoriteleri tarafından yapılan açıklamalar yüreklere su serpiyor olsa da ülkeler, COVID-19'daki hataları yapmayacaklar gibi görünüyor. Zira vakaların görüldüğü ülkelerde tedbirler başladı. Örneğin Almanya, temaslıları içeren bir aşı kampanyası başlatacak. ABD ise dünyada maymun çiçeği hastalığına karşı aşılama yapan ilk ülke olarak kayıtlara geçecek.