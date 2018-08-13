McDonald’s’tan Apple Store’a Benzeyen Restoran

Chicago'da faaliyete başlayan restoran, markanın gelecekte yapacağı hamlelere ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri olan McDonald’s, genel merkezinin bulunduğu Chicago'da; cam duvarları, ahşap masaları ve bitki detayları ile Apple Store benzeri bir restoran açtı.

McDonald’s’ın 'amiral restoran' olarak konumlandırdığı ve fast food zincirinin gelecek planlarına yönelik ipuçları sunan restoran, Chicago'dan Ross Barney Architects ve Sidney’den Landini Associates tarafından tasarlandı.

Zemindeki 70 adet ağacı ve içerideki bol bitki süslemeleri ile dikkat çeken restoran, aynı zamanda çevre dostu bir yapıya da sahip. Mesela, restoranın çevre dostu mutfağında düşük yağlı kızartıcılar ve enerji tasarruflu soğutucular yer alıyor. Restorandaki güneş panelleri ise enerji kullanımına destek oluyor. Restoranda aydınlatma için de enerji tasarrufu sağlayan LED’ler kullanılıyor.

Mobil sipariş, ödeme ve teslimat olanağı sunan restoranda, self servis hizmet verilmeyecek.

McDonald’s Başkanı ve CEO’su Steve Easterbrook, Apple Store’u andıran yeni restoranlarına dair açıklamasında, müşterilerine daha iyi bir McDonald’s sunma çabalarını temsil eden amiral restoranlarını açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.