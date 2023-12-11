McDonald's'ın kırmızı-sarı renkte kıyafeti ve kızıl saçlarıyla bilinen palyaçosu, neden hiç ortalıkta görünmüyor? Başına ne gelmiş olabilir?

Ülkelerin alım gücünü bir fast food zincirinin menüsü ile ölçebildiğimizi bilmeyen yoktur. Bilenler de bilmeyenlere anlatsın, çünkü McDonald's sadece "Big Mac Endeksi" ile değil, aynı zamanda ünlü maskotu ile bilinen popüler bir fast food zinciri.

Reklamlarında ve hatta şubelerinde bile boy gösteren, özellikle çocukların dikkatini çeken ve marka ile özdeşleşen McDonald's palyaçosu, namıdiğer Ronald McDonald, ne oldu da birdenbire ortalıktan kayboldu?

O sadece bir palyaço değil, aynı zamanda kurumsal bir sembol: Ronald McDonald

Nasıl ortaya çıktığına dair çeşitli iddialar olsa da Ronald McDonald, 1960'ların başında kendisini göstermeye başladı. O dönemlerde markalar için reklam furyası vardı ve neredeyse herkes reklamlar ile tanınmaya çalışıyordu. Sektördeki rekabet de şirketleri farkını ortaya koymalarına zorluyordu. Bu noktada McDonald's, Ronald'ı tüketiciler ile tanıştırdı.

Reklamlar sayesinde tüketicilerin tanıştığı Ronald McDonald, 1970'lerin başında DC evreninden birkaç karakterin de bulunduğu Charlton Comics'te yer aldı. Bu hamle, marka için satışların yükselmesi ve tanınırlığın artması demekti.

McDonald's, bu hamlesi ile televizyon reklamlarına adım atmaya başladı. Broşürlerde, reklam panolarında ve şubelerinde verdiği reklamlar yetmemiş olacak ki, televizyon reklamlarında boy göstermeye başladı. Hızını alamadı ve yanına Birdie the Early Bird, McNugget Buddies, Mayor McCheese gibi karakterleri alarak yoluna devam etti.

Bu karakterler, markanın tanınırlığını daha da artırdı ve hatta şubelerinde bu marka ile beraber çeşitli gösteriler düzenlendi. Ayrıca McDonald's, sattığı oyuncakların yanında bu karakterlere de yer verdi.

Bu yükselişin bir düşüşü oldu ve Ronald McDonald, sert zemine düştü.

Kırmızı burunları, beyaza boyanmış yüzleri ve bazı insanlara komik gelen hareketleri ile palyaçolar, belirli bir kesim için pek de eğlenceli ve komik değil. Ronald McDonald, bu bahsettiğimiz kesimin dikkatini çekti. Çünkü Larry Harmon'ın yarattığı Bozo the Clown, çeşitli animasyon yapımlarında boy göstermesine rağmen insanların tepkisine yol açtı.

Her ne kadar karnavallarda ve rengârenk gösterilerde boy gösterseler bile, palyaçolar o zamanlar korkutucu görünüyordu. Kabarık kızıl saçlar, kireç gibi suratlar ve kırmızıya boyanan burunlar, özellikle ebeveynleri rahatsız edecek boyuttaydı. Bozo the Clown da onlardan biriydi.

Tabii bu sert zeminde başka palyaçolar da vardı.

Larry Harmon'ın yaratıcısı olduğu Bozo the Clown.

DC Comics'in benzersiz karakteri Joker, IT filminden Pennywise, Capstone Software'den Homey D. Clown, her ne kadar palyaço olsalar da ürkütücü karakterlerdi. Bu karakterler, artık palyaçolara olan bakış açısını değiştirmiş ve yerini korkuya bırakmıştı.

Korku duygusu daha baskın olunca, Ronald McDonald da benzer tepkilerle karşılaştı. Başta her ne kadar palyaçolar komedi malzemesi olarak tanıtılsa da bir süre sonra korku filmlerinin malzemeleri oldular.

Palyaçoların masum görünümlerinin arkasına sığınan bir grup insan, palyaço kıyafetilye silah taşımadan tutun da çeşitli madde kaçakçılığına kadar pek çok suç işlediler. Bu suçlar, maskot olarak palyaçoyu kullanan pek çok markayı zedeledi.

Obezite ve palyaçoların nasıl bir alakası olabilir?

Ronald McDonald, özellikle çocukların dikkatini çeken bir karakterdi. Amerika'da ünlendikten sonra dünyaya da açılan Ronald, çocukların ilgisini çekmesinden dolayı McDonald's'a olan talep daha da arttı. Obezitenin özellikle yıllardır büyük bir problem olduğu Amerika'da çocuklar, daha çok fast food tüketmeye başladı ve obez olma yaşı gittikçe düştü.

Kamu yararına çekilen farkındalık reklamları, obezite tehlikesinin azaltılması ve özellikle çocukların obez olma konusunda insanların bilinçlenmesi için palyaçoların artık piyasadan çekilmesi isteniyordu. Robert McDonald, kendi şöhretinin getirdiği tehlikenin yavaş yavaş farkına varmaya başladı.

2010 yılında artan obezite tehlikesi, tüm gözleri Ronald McDonald's'a çevirdi. CBS News'a göre o dönem 500'den fazla doktor, fast food reklamlarında çocukların ilgisini çekebilecek unsurlara yer verilmesinin etik ve ahlâki değerleri zedelediğini anlatan bir yazı yazdı. Hâl böyle olunca Ronald daha da dibe çekilmeye başladı.

Rakibi Burger King bile Ronald'ın kaybolmasını istemedi ve reklam kampanyası başlattı.

Burger King, Sevgililer Günü için çektiği reklam filminde #LonelyNoMore hashtag'i ile Ronald McDonald'a dikkat çekmeye çalıştı. Kısa süren bu reklam kampanyasında McDonald's'ın palyaçosunun yalnız ve mutsuz olduğunu görüyoruz.

Tarih 2016'yı gösterdiğinde, sıraladığımız sebeplerden ötürü McDonald's, Ronald McDonald'ı piyasadan çekme kararı aldı. Her ne kadar markanın imza yüzlerinden biri olsa da insanların palyaçolara olan bakış açısı kolay kolay değişmediği için böyle bir adım atmak zorunda kaldı. McDonald's'ın bu hamlesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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