McLaren Yeni Elektrikli "Hiper Bisikletlerini" Duyurdu

Süper otomobilleri ve Formula 1 araçları ile bilinen McLaren, şimdi de elektrikli dağ bisikletlerini tanıttı.

McLaren, "hiper bisiklet" adını verdiği dört yeni elektrikli bisikleti duyurdu. Seride yer alan bütün modellerin dağ bisikleti olduğu dikkatleri çekti. Tasarımda ise elbette ki firmanın papaya rengi ve siyah tercih edildi. Bu araçların fiyatları ise otomobillerle yarışır seviyede oldu.

Bu dört bisikletin arasında amiral gemisi model ise McLaren Extreme 600 ve Sport 600 modelleri oldu. Firmanın açıklamasına göre en güçlü yasal yol bisikletleri arasında yer alan bu modeller 852W'a kadar güç üretebiliyor. Diğer iki model ise daha düşük kapasiteye sahip.

Karbonfiber gövde, farklı güç seçenekleri

McLaren'dan gelen açıklamaya göre bu araçlar, başka bir firma tarafından üretilip de üzerine McLaren etiketi yapıştırılmış elektrikli bisikletler değiller. Tasarımlar, McLaren Artura gibi süper otomobilleri tasarlayan isimlerin ellerinden çıktı. Ayrıca bisikletlerin gövdelerinde de karbonfiber kullanıldı.

Bisikletlerin üzerinde beş farklı güç ayarı bulunuyor. Bunlar off (kapalı), Eco, Trail, Sport ve Race olarak seçilmiş. Bisikletlerin tekerlekleri ise Pirelli imzası taşıyor. Extreme modelin ön tekerleği 29 inç ve arka lastiği ise 27,5 inç olarak açıklandı. Bisikletlerin tek parça olarak tasarlanmış dijital ekranı ise McLaren otomobillerindeki ekranı andırıyor. Bu ekranda hız, batarya durumu ve kalan menzil bilgileri yer alıyor.

McLaren bu bisikletlerin sınırlı sayıda üretildiğini ve sadece kendi sitelerinde satılacağını belirtiyor. Modellerin fiyatları ise 7 bin 950 dolardan başlıyor ve 11 bin 950 dolara kadar gidiyor.