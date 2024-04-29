YouTuber Edmond "Mondi" Barseghian olduğu iddia edilen bir kişi, 1,3 milyon dolarlık McLaren Senna ile gösteriş yapmaya çalışırken duvara çarptı.

Süper arabalarla hız yapmaya ya da gösterişli hareketler sergilemeye çalışan pek çok kişinin talihsiz kazalara karıştığını görebiliyoruz. Son olarak ABD'de Kaliforniya'da yaşanan olayda, değeri tam 1,3 milyon dolar olan bir McLaren Senna duvara çarptı. Araçta oluşan hasar ise oldukça ciddi.

Reddit'te paylaşılan bir gönderide, Los Angeles Kaliforniya'da bulunan Ventura Bulvarı'nda bir Senna'nın önce yolda bir daire çizmeye çalıştığı, ardından da hızla ilerlemeye başladığı görülüyor. Sonrasında ise kamera aracın çarpışma sonrası görüntülerine geçiyor.

Kazayı yapanın YouTuber Mondi olduğu iddia ediliyor

Reddit'te paylaşımı yapan kullanıcıya göre aracın direksiyonunda YouTuber Edmond "Mondi" Barseghian oturuyordu. Mondi geçtiğimiz yılın başlarında bir Hummer'ı 15 kilometre içinde perte çıkardığı video ile tanınıyordu. Ünlü içerik üreticisinin hem kanalında hem de Instagram hesabında paylaştığı görsellerde de tıpkı kaza yapana benzeyen yeni bir McLaren Senna aldığı görülüyor.

Senna'nın değerini göz önüne aldığımızda aracın tamamen perte çıkarılması pek olası değil ancak ciddi bir tamir masrafı olacağı da kesin. Ön tarafı içeri göçen, kapıları yamulan ve ciddi hasar alan aracın karbonfiber monokoku da hasar aldıysa aracın tamiri yüzbinlerce doları bulabilir.

Geçtiğimiz günlerde de bir galeri çalışanı, otomobil fuarına götürdüğü Ferrari'yi çarparak haşat etmişti. Ne diyelim, belki bundan sonra kaza yapmazlar.